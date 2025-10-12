Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPINIÃO

Um alento para Gaza

Confira o editorial do dia 12/10/2025

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 7:37 h
Palestinians make their way past destroyed buildings in Gaza City on October 12, 2025. Hundreds of thousands of Palestinians returned to a devastated Gaza City, after an Israel-Hamas ceasefire came into effect, and as both sides discuss implementing US President Donald Trump's 20-point plan to end the war, which calls for Hamas' disarmament and for the group not to be involved in running post-war Gaza. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
Palestinians make their way past destroyed buildings in Gaza City on October 12, 2025. Hundreds of thousands of Palestinians returned to a devastated Gaza City, after an Israel-Hamas ceasefire came into effect, and as both sides discuss implementing US President Donald Trump's 20-point plan to end the war, which calls for Hamas' disarmament and for the group not to be involved in running post-war Gaza. (Photo by Bashar TALEB / AFP) -

O cessar-fogo entre Israel e Hamas, intermediado pelos Estados Unidos, após sofrerem uma pressão tardia da comunidade internacional, terá de passar por incessantes ajustes, por conta da sua complexidade, envolvendo os afetos.

Ainda ecoam conteúdos vazados de soldados do Terror, comemorando terem assassinado sob fuzilaria ou objeto perfuro-cortante, quantos mais israelenses mortos, mais gritarias histéricas por vídeo chamada, a matança pela internet.

Tudo sobre Opinião em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os “macabros” goals do dia 7 de outubro de 2023 teriam passado de 1.200, fora reféns, hoje em número de 48, a serem libertados brevemente, enquanto Israel ficou de esvaziar suas masmorras de 200 palestinos sob tratamento desumano.

A pausa na rotina diária visando extermínio pode ser interpretada como revés para o premiê de Israel Netanyahu e seu“sionismo”–doutrina segundo a qual a ordem é “colonizar”, expandir territórios, o “deus” é ser dominante.

Graças a este mandamento, Israel tem sido hostil aos palestinos, pois sua guerra não é somente esta agora em possível trégua, mas uma guerra maior, uma guerra diária, por controle de quintais e agrovilas, daí a opressão contínua.

Os 70 mil mortos, como revide ao ataque de 2023, em algarismos – criação árabe – dá estimativa de 58vezesmais em relação às baixas de 7deoutubro, quando verificou-se a covardia do ataque a uma festa de jovens.

O contexto é de fértil hermenêutica, cheia de “vamos e venhamos”, tendo sido feliz em seu julgamento o articulista doCaderno2 de ATARDE, Raul Moreira, para quem “Israel transformou-se em um Estado pária”.

Acrescentou ele o fato de Israel ter se tornado “explicitamente colonialista, genocida”,e por figura de lógica“a então b”, carregou consigo o povo judeu espalhado em vários países.

Teriam voltado “ataques antissemitas”, como não ocorriam desde a primeira metade do século 20, quando “judeus”, junto a “ciganos”, “homossexuais” e “comunistas” sofreram discurso de ódio antes do holocausto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Palestinians make their way past destroyed buildings in Gaza City on October 12, 2025. Hundreds of thousands of Palestinians returned to a devastated Gaza City, after an Israel-Hamas ceasefire came into effect, and as both sides discuss implementing US President Donald Trump's 20-point plan to end the war, which calls for Hamas' disarmament and for the group not to be involved in running post-war Gaza. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x