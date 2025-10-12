Um alento para Gaza

Palestinians make their way past destroyed buildings in Gaza City on October 12, 2025. Hundreds of thousands of Palestinians returned to a devastated Gaza City, after an Israel-Hamas ceasefire came into effect, and as both sides discuss implementing US President Donald Trump's 20-point plan to end the war, which calls for Hamas' disarmament and for the group not to be involved in running post-war Gaza. (Photo by Bashar TALEB / AFP) - Foto: Bashar TALEB / AFP

O cessar-fogo entre Israel e Hamas, intermediado pelos Estados Unidos, após sofrerem uma pressão tardia da comunidade internacional, terá de passar por incessantes ajustes, por conta da sua complexidade, envolvendo os afetos.

Ainda ecoam conteúdos vazados de soldados do Terror, comemorando terem assassinado sob fuzilaria ou objeto perfuro-cortante, quantos mais israelenses mortos, mais gritarias histéricas por vídeo chamada, a matança pela internet.

Os “macabros” goals do dia 7 de outubro de 2023 teriam passado de 1.200, fora reféns, hoje em número de 48, a serem libertados brevemente, enquanto Israel ficou de esvaziar suas masmorras de 200 palestinos sob tratamento desumano.

A pausa na rotina diária visando extermínio pode ser interpretada como revés para o premiê de Israel Netanyahu e seu“sionismo”–doutrina segundo a qual a ordem é “colonizar”, expandir territórios, o “deus” é ser dominante.

Graças a este mandamento, Israel tem sido hostil aos palestinos, pois sua guerra não é somente esta agora em possível trégua, mas uma guerra maior, uma guerra diária, por controle de quintais e agrovilas, daí a opressão contínua.

Os 70 mil mortos, como revide ao ataque de 2023, em algarismos – criação árabe – dá estimativa de 58vezesmais em relação às baixas de 7deoutubro, quando verificou-se a covardia do ataque a uma festa de jovens.

O contexto é de fértil hermenêutica, cheia de “vamos e venhamos”, tendo sido feliz em seu julgamento o articulista doCaderno2 de ATARDE, Raul Moreira, para quem “Israel transformou-se em um Estado pária”.

Acrescentou ele o fato de Israel ter se tornado “explicitamente colonialista, genocida”,e por figura de lógica“a então b”, carregou consigo o povo judeu espalhado em vários países.

Teriam voltado “ataques antissemitas”, como não ocorriam desde a primeira metade do século 20, quando “judeus”, junto a “ciganos”, “homossexuais” e “comunistas” sofreram discurso de ódio antes do holocausto.