Um mar de infrações

Acidente entre lanchas causou morte e feridos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Patrulhar as águas do mar da Bahia, vigiando e punindo infratores, é uma missão desafiadora, dado o tamanho da área, no entanto, uma estratégia para inspeção de lanchas pode ser pensada a fim de evitar acidentes.

No novo episódio, para a robusta coleção de ocorrências, uma pessoa perdeu a vida e outra 14 ficaram feridas, ao envolverem-se duas lanchas em situação irregular, nas imediações da Gamboa, Morro de São Paulo.

A informação da Agência Estadual de Regulação e Fiscalização do Transporte Intermunicipal de Passageiros da Bahia (Agerba) conduz à hipótese plausível de navegarem as embarcações sem monitoramento. Ora, se sequer tinham licença especial de turismo ou fretamento, ambos os barcos podem servir de alerta para a necessidade de verificar, com a devida ligeireza, se não há outros na mesma situação, ensejando perigos.

Uma apuração precisa, como deve acontecer, é o mínimo a se fazer agora, pois há indícios de falta de iluminação em uma das lanchas, além de um dos pilotos manifestar estado de embriaguez, segundo testemunhas.

Chorar o óbito de um cidadão já seria motivo suficiente para solicitar da Capitania dos Portos da Bahia o maior empenho para elucidar o enredo, verificando com as instituições de polícia se o inquérito indicia suspeitos.

O prejuízo para a imagem de um local dos mais atraentes, pela magistral beleza, é inestimável, pois a atividade turística depende da segurança ao singrar de escunas, velas e demais naus para os passeios marítimos.

Seria razoável compreender mais este desastre no mar, se fosse raridade, no entanto, basta puxar os dados do arquivo para constatar a frequência destas mazelas, tendo o naufrágio da Cavalo Marinho 2 como referência maior.

Na dificuldade de pensar táticas exequíveis de fiscalização, como operações de surpresa nos cais onde embarcam e desembarcam baianos e visitantes, a punição a prováveis culpados teria efeito didático para os condutores na proporção direta de incentivo aos “piratas”, se o resultado vai ficar por isso mesmo.