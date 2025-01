Uma revista para ficar na memória

A Revista Memória da Imprensa - Foto: Reprodução

Em um sábado primaveril, participei, como convidado, do lançamento do quinto número da revista Memória da Imprensa, promovido pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI). O evento, por si só memorável, foi realizado na sede da instituição, de onde se aprecia uma das vistas mais belas da Bahia, que fica no edifício Ranulfo Oliveira, na Praça da Sé, com a presença de representantes de várias gerações dos principais jornalistas e comunicadores baianos.

Instituição das mais importantes da Bahia, a ABI marcou o lançamento da mencionada revista com a realização de um debate sobre “Combate à Desinformação”. Assunto que, tendo sido sempre fundamental, cresce de relevância na atualidade com a multiplicação das redes sociais e da facilidade da propagação de notícias falsas.

Tema de capa da publicação, as chamadas fake news foram abordadas em uma mesa-redonda integrada pelo cientista de dados Leonardo Nascimento, pela especialista em jornalismo científico Mariana Alcântara e pela advogada Luciana Marques, que proporcionaram um debate sobre o assunto para uma plateia interessada e que lotou o auditório Samuel Celestino.

Logo depois, foi realizada uma roda de conversa com os cinco entrevistados da revista: Fernando Vita, Tasso Franco, Raimundo Machado, Cristóvão Rodrigues e Helô Sampaio. Todos eles são jornalistas com muita história, tendo atuado em diversos veículos de comunicação da Bahia. O evento foi encerrado, como não poderia deixar de ser, com música, num tributo a Jorge Ramos, outro brilhante jornalista, falecido no mês de abril de 2024.

É preciso parabenizar a ABI e, em especial, a sua diretoria e o seu presidente, Ernesto Marques, pela preocupação em manter viva a memória da imprensa baiana, destacando nomes e instituições que tanto têm servido para bem informar, com uma contribuição inestimável à democracia, ao desenvolvimento da sociedade baiana e ao combate à desinformação.

A revista Memória da Imprensa é, além do mais, uma publicação da mais alta qualidade gráfica e traz no seu quinto número, ao lado das entrevistas com os jornalistas homenageados, importantes artigos e até um ensaio fotográfico, intitulado “Romaria Noturna”, com fotos noturnas de Salvador, da autoria de Valter Lessa.

Como sempre digo, é essencial para qualquer sociedade saber não apenas preservar a memória, mas estimular a preservação dessa memória dos acontecimentos que perpassam os nossos dias. Um povo sem memória é um povo vulnerável aos aventureiros de plantão. Um povo que não sabe preservar a sua história se perde nos caminhos para bem construir o seu futuro.

A iniciativa da ABI, que já atua ativamente para reformar e reativar a Casa de Ruy Barbosa e a memória do mais ilustre dos baianos, merece, portanto, todos os nossos aplausos.

*Mestre em Contabilidade, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, professor da Universidade do Estado da Bahia, vice-presidente de auditoria do Instituto Rui Barbosa, escritor | E-mail: [email protected]