Vacinas evitam doenças

O mês de outubro é dedicado a crianças e adolescentes até 15 anos de idade porque todas os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis desde os povos ribeirinhos às metrópoles do Brasil.

A oportunidade vai muito além do dever formal de preencher todos os quadradinhos da caderneta, no caso do suporte de papel, ou de confirmar todos os itens “baixados” em meio virtual, como já vem sendo comum pela web.

Uma condição necessária é vencer os negacionistas organizados em empresas dizimistas, com desplante de distribuição em grupos, como os chamados “valentes” de uma conhecida seita, orientados a rejeitar o valor da ciência.

O empenho do governo federal em prover as condições materiais para proteger o futuro do país terá maior ou menor efeito positivo, à medida da superação ou não destes grupos ora lamentavelmente em expansão em todo o país.

Basta tentar sintonizar aleatoriamente algum canal de tevê ou rádio; ou mesmo visitar algum bairro, sem distinção de IPTU, para perceber o tamanho da luta no sentido de persuadir mães, pais, avós e responsáveis do benefício da vacinação.

O total das doses chega perto de 7 milhões, alcançando precisamente 6,8 milhões, tendo planejado o Ministério da Saúde o repasse de R$ 150 milhões às gestões locais a fim de incentivar as equipes de servidoras e servidores.

O ministro Alexandre Padilha, na falta de uma tática decisiva para conter os megafones da ignorância deliberada, abriu a campanha, ao falar para a cidadania brasileira sobre a importância e eficácia dos medicamentos.

O argumento da autoridade precisa ser repercutido pelo seu apelo inequívoco: “pais e mães de hoje não tiveram doenças porque, um dia, seu pai e sua mãe enfrentaram situações muito mais difíceis do que hoje para vacinação”.

Entre as variedades oferecidas, estão BCG; Hepatite; Paralisia infantil; Rotavírus; Pneumocócica; Meningocócica; Influenza; Covid-19; Febre amarela; Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); Varicela; DTP; Hepatite A e HPV.