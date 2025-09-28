OPINIÃO
Vaias contra o ódio
Confira o editorial do jornal A TARDE deste domingo
Por Redação
Dos 193 países filiados à Organização das Nações Unidas, Estados Unidos, Argentina, Armênia, Benin e Camboja estiveram entre as nações representadas para ouvir o discurso de ódio de Benjamin Netanyahu.
O primeiro-ministro sionista mereceu o plenário esvaziado e vaias, como resposta ao comportamento bélico contra a população civil da Palestina, de perfil genocida similar ao holocausto durante a Segunda Guerra.
A mesma instituição onde o Estado israelense tornou-se viável, em 29 de novembro de 1947, na sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, hoje repudia a chacina em Gaza.
O acordo de partilha do território foi rompido pela ocupação crescente das regiões destinadas aos palestinos, culminando com a injustificável ação terrorista do grupo Hamas, ocorrida em 7 de outubro de 2023.
O massacre de 1.200 pessoas desarmadas e o sequestro de cerca de 200, hoje em torno de 50 reféns, resultou na desproporcional investida do “carniceiro de Telaviv”.
Já passa de 65 mil o número do genocídio promovido em armadilhas nas quais crianças e mulheres são bombardeadas em maternidades, escolas, hospitais e filas de famélicos em busca de alguma ração.
O reconhecimento tardio do Estado palestino por parte de nações antes omissas não é suficiente para estancar o extermínio, conforme alertou o presidente Lula, voz firme a denunciar o absurdo.
Por muito menos, países fortes militarmente já teriam invadido as áreas sob ataque, como fizeram no Iraque e no Afeganistão, enquanto o Irã sofre novas sanções por supostamente reativar seu programa nuclear.
Embora tenha sido impactante o cenário de cadeiras vazias “assistindo” ao desempenho cênico do Premiê sionista, é preciso muito mais para barrar o avanço inclemente da destruição apoiada por Donald Trump.
A desculpa da contenção de “antissemitismo” não convence a ninguém com capacidade de julgamento honesto, pois o povo judeu, vítima das câmaras de gás nazistas, diverge da semelhante estratégia do seu governo sionista.
