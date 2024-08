Vamos pegar visão

- Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

A deficiência visual impõe obstáculos aos portadores das limitações de enxergar, mas não os impede de pensar, amar e ter convívio social, como propõe o argumento forte lançado pela campanha do Instituto de Cegos da Bahia com o objetivo de inclusão deste numeroso grupo, tantas vezes indevidamente afastado das rodas e resenhas.

Enfrentam estes cidadãs e cidadãos os efeitos de uma antiga crença segundo a qual o órgão se define pelo seu uso e se o olho não enxerga seria avaliado como inútil e portanto a pessoa perde a chance de ser considerada apta a uma identidade digna.

São nove décadas do ICB tentanto vencer este preconceito arraigado na civilização ocidental desde o berço, embora se saiba a capacidade e a potência de quem consegue ver o mundo de seu jeito, com a sensibilidade mais desenvolvida nos outros quatro sentidos.

O lema “Amplie seu Olhar” é um convite para quem se acha “normal” por ter o globo ocular em plena atividade, pois não há duas humanidades, uma melhor por enxergar, afinal é preciso dar maior valor ao esforço dos leitores do método Braille, andando com suas bengalas, tateando corrimões

Além de conscientizar a cidadania para a importância de abraçar os deficientes visuais, a campanha visa angariar recursos a fim de oferecer melhor atendimento ao incentivar doadores de córneas, no sentido de fazer a luz brilhar para necessitados do transplante do órgão.

A sede no bairro do Barbalho é o endereço certo para prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e todo o acolhimento apropriado inclusive para aqueles de baixa visão, proveniente dos efeitos de doenças como o diabetes ou já trazedo de nascença a dificuldade.

De crianças a idosos, ninguém está livre de subitamente perder ou sofrer a redução do dom de ver, mas é possível a quem tem bons olhos enxergar além, dando a mão a toda e todo aquele de restrita capacidade de discernir as cores e contornos dos objetos e outras pessoas, aprimorando, na dor da adversidade, o sentimento de amar a vida como se apresenta.