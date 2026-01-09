OPINIÃO
Vitória do diálogo
Além dos benefícios aos negócios, salta do contrato uma qualidade dos padrões civilizatórios, ora sob veemente ataque
Por Redação
Chega em boa hora o acordo comercial de livre comércio encaminhado entre a União Europeia e o Mercosul – Brasil, Argentina, Uruguai e Brasil. Além dos benefícios aos negócios entre o Velho e o Novo Mundos, salta do contrato uma qualidade dos padrões civilizatórios, ora sob veemente ataque. O combinado, depois de 25 anos de muita conversa, revela a força do diálogo entre os países.
Mesmo após consolidar a vitória, o governo brasileiro, principal mentor, permanece disposto a conversar com as resistentes França, Itália, Polônia e Hungria. Produtores rurais destes países temem perder renda com queda nos preços e fim do protecionismo no qual se escoram.
Querem seguir aproveitando de um capitalismo de Estado no qual são mimados por diretrizes capazes de levar à impotência empresarial pelo mau costume da tutela. Doravante, têm a chance de investir em seu pessoal e maquinário a fim de tornarem-se competitivos.
Tirando os tratores da frente, temos a visão cristalina da redução da dependência dos Estados Unidos, em sua nova fase persecutória de transtorno de dono do mundo. O multilateralismo venceu. Com o pacto, a ser firmado dia 17, serão eliminadas tarifas de importação de 77% dos produtos agropecuários comprados da América do Sul.
Carnes, frutas, grãos e café vão chegar à Europa em condições de disputar com a produção local. No setor industrial, a União Europeia se comprometeu a eliminar todas as tarifas. No Brasil, azeites, queijos, vinhos e frutas importados vão chegar mais baratos, restando verificar se os revendedores vão preferir ampliar as margens de lucro, ao fixarem os preços para abastecer o mercado. Juntando os 27 países europeus com nossos quatro sul-americanos, são 718 milhões de pessoas mobilizando um PIB de 120 trilhões de reais.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode comemorar mais um belo tento de sua terceira gestão, bem ao seu feitio, no qual todos os segmentos podem sair ganhando. É o caso de se adaptar o adágio: enquanto uns ladram, a caravana do Brasil passa.
