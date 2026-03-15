Viva o consumidor

O Dia do Consumidor também vale para destacar a importância da justiça e de seus mecanismos de ajuste, quando necessário acionar instâncias de vigiar e punir. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Hoje, 15 de março, convencionou-se celebrar o Dia do Consumidor, destacando a figura-chave para fazer funcionar e ganhar impulso a mecânica de mercado. Essa data foi criada, segundo seus idealizadores, para lembrar os direitos dos cidadãos enquanto consumidores, considerando esta relação um avanço. Assim, circulam ideias para reforçar a proteção destes direitos e de sua defesa quando lesados.

O Dia do Consumidor também vale para destacar a importância da justiça e de seus mecanismos de ajuste, quando necessário acionar instâncias de vigiar e punir. É ocasião de incentivar a clientela a exigir produtos e serviços de melhor qualidade, enfrentando a obsolescência, tanto a programada quanto a persuasiva.

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Pelo consumo convergem os interesses entre quem compra; e nas outras pontas, quem fornece; quem produz; quem vende; e quem fiscaliza. Desse modo aumenta a probabilidade de equilíbrio, e junto a este a prudência e a moderação, servindo de virtudes necessárias para um mercado responsável.

O Dia, portanto, se definido em verbete, teria de assumir, como causa eficiente, a importância da proteção, transparência e direitos nas relações de consumo. No Brasil, a data movimenta o comércio com grandes promoções e descontos, muitas vezes estendidos, com alarde e alegria, por uma semana inteira.

As narrativas circulam uníssonas focando em segurança e planejamento financeiro para compras conscientes, em pretenso viés de doutrina não-formal. Criada por inspiração de Jonh Kennedy, em 1962, a data promocional se consolidou a ponto de seu canto de sereia encantar freguesias física e digital.

Bom motivo para revisitar conceitos, a cada diálogo, tocando o sininho do Código de Defesa do Consumidor, se a moralidade não dá conta. Combate a práticas abusivas, segurança em compras e o direito à informação podem ser considerados conquistas da humanidade graças ao consumidor. Fertilizado nos burgos medievais para nascer na Revolução Industrial, o consumo é uma forma de convívio das mais desenvolvidas, vamos comemorar.