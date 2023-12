Confira o caderno Petrobras 70 anos | A TARDE

A maior empresa do Brasil chega aos 70 anos com uma rica trajetória a celebrar, mas principalmente exibindo o vigor juvenil de quem vislumbra uma etapa de transformação à frente. Na atual fase de maturidade e diante do processo de mudanças no setor, transição energética e sustentabilidade são conceitos que passam a ocupar o topo do vocabulário da companhia.

Maior operadora de petróleo em águas profundas do mundo, a Petrobras aposta também, cada vez mais, em biorrefino para garantir produtos de baixo carbono. De olho nas novas fontes de energia, concentra potencial para ser liderança em energia eólica offshore (alto-mar). E ao diversificar e modernizar suas atividades, amplia horizontes, aproveita o que há de melhor em cada região e dá contribuição essencial para, uma vez mais, construir um novo futuro para o Brasil.

