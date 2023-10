Deyvid Bacelar exalta nova fase da Petrobras aos 70 anos | A TARDE

Coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar participou do programa Isso é Bahia da Rádio A TARDE FM desta sexta-feira, 6, para falar sobre os 70 anos da Petrobras e a atuação dos petroleiros baianos na história da estatal.

Segundo Deyvid, não há como falar em futuro sem comemorar o passado e exaltar a reconstrução pela qual a Petrobras passou e tem passado, atuando na produção de novas frentes e mirando investimentos em transição energética.



“Felizmente tivemos a eleição do presidente Lula, tivemos a mudança na gestão da Petrobras e na política energética brasileira. E por conta disso, estamos nesta semana comemorando os 70 anos da Petrobras. Como disse hoje o editorial do jornal, é impossível falarmos de futuro sem resgatarmos o passado. A Petrobras deve muito à Bahia. O Petróleo foi descoberto aqui em 1939, no Lobato, bairro do subúrbio de Salvador. Tivemos petroleiros e petroleiras da Bahia que ajudaram nessa descoberta e no desenvolvimento dessa produção e crescimento da Petrobras”, disse Deyvid, destacando outras contribuições de petroleiros baianos para o desenvolvimento da estatal.



“[...]Tivemos a refinaria Landulpho Alves, refinaria importante privatizada, que fez com que o povo baiano tivesse sofrido maus bocados com isso. O povo baiano ajudou o desenvolvimento de outros campos. Na década de 70 tivemos a descoberta da Bacia de Campos, no norte fluminense, sempre com trabalhadores aqui da Bahia cuidando disso. Se a Petrobras hoje já tem 78% de toda sua produção no Pré-sal brasileiro, se já tem plantas petroquímicas, fertilizantes nitrogenados, ela já sinaliza a sua potencialidade para a transição energética e de forma justa, fazendo investimentos em energia eólica, solar hidrogênio verde, combustíveis verdes, de forma dialogada com os trabalhadores, com as comunidades impactadas, desenvolvendo tecnologias nacionais a partir da Petrobras, é porque o povo baiano ajudou na construção dessa história”, afirmou.

A Petrobras chega aos 70 anos como a maior investidora do novo PAC do governo federal (R$ 323 bilhões) e a maior operadora de petróleo em alto mar do mundo, com 56 plataformas, que aumentarão para 72 em 2027. Tornou-se também uma das produtoras de petróleo com menos emissões do mundo, tendo reduzido as emissões absolutas de gases de efeito estufa nas suas operações em 39% entre 2015 e 2022.



Recompra da refinaria Landulpho Alves

O coordenador falou ainda sobre a cobrança por parte dos petroleiros em prol da recompra da Refinaria Landulpho Alves, por parte da Petrobras.

"Cobranças, de nossa parte do movimento sindical, que representa os trabalhadores, como também da sociedade baiana, vem sendo feitas à gestão atual da Petrobras e ao governo federal, com o presidente Lula. Em todas as oportunidades que tivemos com o presidente colocamos essa possibilidade dessa reestatização, não só da refinaria Landulpho Alves, mas como de outros ativos da Petrobras, para a soberania energética brasileira. Temos a necessidade de termos um diálogo, via relações exteriores, entre Brasil e Emirados Árabes para que possam enxergar outras oportunidades", pontuou.