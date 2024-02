FUP celebra resultado de pesquisa contra a venda da Petrobrás | A TARDE

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados comemoram o resultado da pesquisa PoderData, do grupo Poder 360, divulgada nesta quinta-feira, 1º, ao indicar que apenas 27% dos brasileiros são favoráveis à privatização da Petrobrás

“Pesquisa importante e oportuna, com resultado muito positivo que mostra a relevância da luta dos petroleiros e da mobilização da sociedade civil contra a privatização e em defesa do patrimônio público”, destacou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.



A pesquisa do PoderData foi realizada de 27 a 29 de janeiro último, pouco mais de uma semana depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar da cerimônia de retomada das obras de ampliação da refinaria da Petrobrás Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, cujas obras haviam sido paralisadas pela operação Lava Jato.



A Rnest também chegou a entrar na lista de refinarias privatizáveis no governo Bolsonaro. Mas depois foi retirada da relação. “Houve muita luta, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, que fizeram atos, paralisações e a segunda maior greve da história dos petroleiros, em fevereiro de 2020, quando a categoria ocupou a sede da Petrobrás e paralisou as atividades em todo o Brasil por 21 dias”, lembra Bacelar.

“É motivo de nós, trabalhadores, comemorarmos a percepção da sociedade brasileira de que a Petrobrás deve ficar sob o controle do Estado”, disse o dirigente da FUP, lembrando que há outras refinarias do país que precisam ser recuperadas pela estatal, como a Rlam (Bahia), a Refinaria Clara Camarão (RN), a Reman (AM), a SIX (PR), que foram privatizadas no governo Bolsonaro, e a Lubnor (CE), cuja venda foi cancelada.