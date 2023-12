Linha do Tempo 70 anos da Petrobras | A TARDE

No dia 23 de janeiro de 1939 o petróleo aflorou na Bahia, estado onde foi descoberta a primeira jazida do Brasil. A novidade foi noticiada com destaque por A TARDE, que cobriu o evento e seus desdobramentos.

Os registros históricos, que incluem textos e fotos, estão preservados no Centro de Documentação (Cedoc) do mais antigo jornal em circulação na Bahia. Em 29 dezembro, a edição impressa de A TARDE anunciava – em letras maiúsculas: “JORRA O PETRÓLEO NO LOBATO!”.

A matéria descrevia, na grafia da época, como o “ouro negro sobe impetuosamente pela canalisação do poço, enchendo grande reservatório”. O texto relatava os expressivos esforços que envolveram toda a operação: “Depois de longas e incessantes pesquizas, transformou-se afinal em indiscutível realidade o petróleo da Bahia. Foi no subúrbio do Lobato que surgiu à flôr da terra o precioso ‘ouro negro’, em busca do qual tanto se tem trabalhado, procurando-o – elle é a chance da indústria brasileira! – do norte ao sul do paiz".