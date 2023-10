Petrobras deve retomar atividades na Bahia ainda neste semestre | A TARDE

Presente nas comemorações dos 70 anos da Petrobras, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), Ângelo Almeida, revelou nesta sexta-feira, 6, que a estatal deve retornar às atividades na Bahia. Sem prazo definido, o titular da SDE ressaltou que o retorno da empresa inclui uma série de novidades, bem como a possibilidade de reativação dos estaleiros.

“A Petrobras deve chegar à Bahia, a partir desse primeiro ano, que é o ano de arrumação. Tivemos hoje com o presidente Jean-Paul, ele disse que está, sim, imbuído de trazer para a Bahia não só a possibilidade de novas perfurações, mas como também trabalhar a possibilidade de reativar o nosso estaleiro. O estaleiro iniciado no Paraguaçu e retomar ali o trabalho do canteiro de São Roque”, disse na festa de aniversário da estatal, que acontece na Chácara Baluarte, em Salvador.

O titular ainda comentou sobre a relação da empresa com o Estado, onde teve uma das suas sedes durante o período de fundação, em 1949. Almeida ainda considera o vínculo da Bahia com a estatal como “futuro de esperança."

“A relação da Bahia com a Petrobras é um futuro de esperança que nós temos, é de retomar o conteúdo nacional, parte da política de governo, de Estado", frisou.

Seguindo a mesma linha defendida pela estatal, nos últimos tempos, o secretário da SDE defendeu a importância das energias renováveis. Ângelo Almeida denominou a Bahia como “líder na produção de energia limpa”, um dos fatores cruciais para a atração da Petrobras retorna ao Estado.

“A Bahia é líder na produção de energia limpa, sobretudo tendo os atributos fundamentais para o hidrogênio verde, que é a energia limpa, abundante, segura e barata. Essa sinergia que está acontecendo com a posição de destaque, com a liderança da Bahia na produção de energia limpa, seguramente vai também atrair a Petrobras”, concluiu.

Nesta manhã, o secretário fez uma visita a sede do jornal A TARDE, ao lado do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Patrimônio do povo brasileiro

O vice-governador Geraldo Jr. (MDB), que também esteve presente nas comemorações, comentou sobre a importância dos 70 anos da Petrobras no país. De acordo com o emedebista, a retomada da força econômica da estatal representa a volta do presidente Lula (PT) ao poder.

O vice-governador Geraldo Junior (MDB) esteve no evento representando o governado Jerônimo Rodrigues (PT) | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

“Um momento de transformação. A Petrobras é o patrimônio do povo brasileiro. Isso aqui representa a volta do presidente Lula. Lula restabelece a credibilidade do povo brasileiro no mercado internacional e a autossuficiência da Petrobras é fundamental e atende as demandas e os anseios do cenário nacional”, afirmou Geraldo Jr., que na ocasião está representando o governador Jerônimo Rodrigues (PT).