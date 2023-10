Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates visita Grupo A TARDE | A TARDE

Em Salvador para a celebração dos 70 anos da Petrobras, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, visitou a sede do Grupo A TARDE nesta sexta-feira, 6. O encontro contou com a presença de diretores do centenário, que registrou em suas páginas a descoberta do petróleo na Bahia e o nascimento da empresa, e continuará a acompanhar a trajetória da maior companhia brasileira por meio de conteúdos especiais, como um hotsite dedicado, que marcam a ocasião.

Acompanhado do diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Mário Spinelli, e por assessores da área de comunicação, Prates foi recebido pelo presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves, e pelo diretor de marketing, Eduardo Dute, que estenderam o cumprimento pelo aniversário da gigante do setor energético e presentearam o gestor com um compilado de capas históricas de A TARDE que contam a trajetória da Petrobras. Na ocasião, Prates tomou conhecimento dos projetos desenvolvidos pelo Grupo na área de educação.

Jean Paul Prates e o presidente do grupo A TARDE, João Mello Leitão | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

A visita teve também a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Angelo Almeida. Em conversa com a diretoria de A TARDE, com o coordenador nacional da FUP (Federação Única dos Petroleiros), Deyvid Bacelar, e com representantes do Sindipetro, que fizeram homenagens à empresa pela manhã, Jean Paul falou da importância da Petrobras para o momento de reconstrução do país, da posição da Bahia como vetor estratégico para as ações da companhia e sobre os próximos planos de expansão da empresa no setor energético e de petróleo e gás.

Trajetória da empresa é acompanha por A TARDE ao longo dos seus 70 anos | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Justamente por esse pioneirismo, a Bahia foi escolhida como local para o evento de comemoração ao importante marco da empresa, que se torna septuagenária. O evento, ocorrido na tarde de sexta-feira, 6, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, contou com a presença de colaboradores, empresários e personalidades da política.

Participaram do encontro com a Petrobras na sede de A TARDE, ainda, a diretora do Núcleo Digital Caroline Gois, a diretora de Projetos Especiais, Mariana Carneiro, o diretor da rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão, o head de Conteúdo e Produto, Tiago Décimo, a diretora comercial Marluce Barbosa, a coordenadora de Projetos Sociais de Educação, Andrea Silveira, e a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino.

Jean Paul Prates, Ângelo Almeida e diretoria do grupo A TARDE | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Luciano Neves, João Mello Leitão e representantes da FUP e do Sindipetro | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Jean Paul Prates e o secretário Angelo Almeida são recepcionados em A TARDE | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Deyvid Bacelar, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, e representante da entidade | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Ângelo Almeida | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Jean Paul Prates visita instalações de A TARDE | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

João Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE, e Jean Paul Prates | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

Luciano Neves, Andreia Silveira, Jean Paul Prates, João Mello Leitão e Márcia Firmino | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

Jean Paul Prates, Ângelo Almeida e João Mello Leitão | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE