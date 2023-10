Petroleiros comemoram os 70 anos da Petrobras em Salvador | A TARDE

Petroleiros participam na manhã desta sexta-feira, 06, de uma mobilização em homenagem aos 70 anos da Petrobras, comemorado no último dia 03 de outubro. O evento contou com a participação de petroleiros de todo o Brasil, autoridades e grupos ligados ao Sindipetro Bahia, um dos organizadores do ato que aconteceu em frente ao edifício sede da estatal, localizado no Itaigara, em Salvador.

Radiovaldo Costa, diretor do Sindipetro | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

“Nós estamos aqui no Torre Pituba, nessa atividade que o Sindpetro Bahia, junto com outras entidades, está promovendo para homenagear os 70 anos da Petrobras. Dessa empresa que nasceu no nosso Estado, que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento econômico e social da Bahia e do Brasil. E nós não poderíamos deixar essa data passar em branco aqui na capital baiana. Por isso que estamos na Torre Pituba para poder fazer as homenagens necessárias", disse o diretor do Sindipetro, Radiovaldo Costa.



Augusto Vasconcelos, vereador de Salvador (PCdoB) | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Também presente no evento, o vereador de Salvador, Augusto Vasconcelos (PCdoB), destacou a importância da Petrobras para o desenvolvimento do país. “A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. Se conecta com a luta da nossa soberânia. A descoberta do petróleo aqui na Bahia, na região do Lobato, na Suburbana, foi um marco inicial para um movimento nacional que impulsionou a criação dessa grande empresa nacional, que é a Petrobras”.



“Uma sociedade de economia mista que ao longo dos anos se fortaleceu e passou a disputar, inclusive com grande empresa de nível internacional. tendo grande capacidade tecnológica, fruto de um quadro de profissionais qualificados e trabalhadores e trabalhadoras que fizeram desta empresa um verdadeiro orgulho nacional”, disse o vereador.



Ainda segundo Vasconcelos, a Petrobras está voltando a ter o destaque que sempre teve, principalmente após, segundo ele, ter sofrido sucateamento com os últimos governos. “Nos últimos anos a Petrobras enfrentou um verdadeiro desmonte e aqui na Bahia isso foi mais acentuado com a privatização da RLam, a refinaria Landulpho Alves, em Mataripe, que foi um verdadeiro desmonte da empresa associado com a privatização da BR Distribuidora, os ataque a Transpetro, a venda de subsidiárias importantes e a falta de investimentos. A Petrobras precisa retomar o caminho para ajudar o Brasil ser reconstruído”, finalizou



Humberto Sérgio, trabalhou 26 anos na Petrobras | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Os trabalhadores que ajudaram a construir a história da empresa também estiveram presente. Humberto Sérgio trabalhou por 26 anos na estatal e hoje, aposentado, faz questão de compartilhar o orgulho de ter contribuído para o crescimento da Petrobras. ”Entrei no dia 1º de setembro de 1966 e sai no dia 31 de maio de 1992, na região de produção da Bahia, no campo de Candeias. É uma satisfação muito grande estar comemorando esses 70 anos da Petrobras. Tem muito da nossa luta e do nosso suor que derramamos na empresa. A vinda do nosso presidente da Petrobras é muito importante para nós".