Petrobras resgata protagonismo no país e retoma investimento na Bahia | A TARDE

Fruto do movimento “O Petróleo é nosso”, a Petrobras completa 70 anos de história, pronta para retomar o seu protagonismo no desenvolvimento do país. Com Jean Paul Prates à frente da estatal, a empresa volta aos trilhos e assume a liderança econômica brasileira.

Nesta sexta-feira, 6, sindicalistas, autoridades públicas e políticos se reuniram na Chacará Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, para celebrar o septuagésimo aniversário da empresa, que deixa um importante legado na trajetória dos brasileiros. Na ocasião, Prates detalhou as possibilidades de investimentos da Petrobras na Bahia, lugar estratégico para a companhia no tocante ao avanço na utilização de novas matrizes energéticas. A empresa deve aplicar nos próximos quatros anos aproximadamente R$ 3,5 bilhões nos próximos três quatro anos.

"O que a gente tem hoje de estratégico é cerca de R$ 3,5 bilhões de reais [para investir na Bahia] nos próximos três ou quatro anos, mas essas são cifras que a gente vai rever ao longo do período, principalmente no plano estratégico novo sobre 2024-2028. Vamos criar uma sessão que é um projeto em estudos, porque esses estudos se referem também à energia renovável, como hidrogênio. Aqui tem a oportunidade de porque tem energia eólica em terra, energia solar em terra, híbrido com com eólica. A gente vai rever a planta de de combustíveis de Candeias e o que a gente vai fazer com isso, temos o processo de revisão na questão da refinaria também", destacou Prates, acrescentando ainda que o estado, em sua atuação no trabalho com hidrogênio, passa a ter mais uma possibilidade de parceria com a Petrobras, já que a estatal, de acordo com o líder da empresa, é a maior consumidora desse tipo de combustível.

Esse olhar da Petrobras não só para o estado, bem como para as regiões Norte e Nordeste, é a tentativa de trazer a característica nacional da empresa que, segundo Prates, foi se perdendo nos últimos anos.

“Nós queremos fazer novos investimentos em áreas que estavam esquecidas muito por conta do antigo governo que queria vender a empresa e torná-la atualmente majoritariamente no eixo Rio-São Paulo, ou seja, limitada ao sul-sudeste. Nós é que lutamos e revimos essa posição. A Petrobras é essencial para a transição energética, por isso precisamos continuar explorando petróleo e gás com o intuito de melhorar o caixa e assim fazer investimentos em energias renováveis como a solar e a eólica", afirmou.



Na Bahia, a Petrobras imprimiu a sua marca com o surgimento da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), criada em 1950, em São Francisco do Conde, sendo a primeira refinaria nacional. Nos últimos anos, contudo, a indústria de refino sofreu diversos desmontes e a RLAM foi incluída no pacote de privatização.



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sinalizou para a possibilidade recompra da refinaria, mas frisou que ainda não há nada 'decidido'. O chefe da estatal, inclusive, visitou a sede do Grupo A TARDE, na manhã desta sexta.

“Nós estamos conversando com o fundo Mubadala porque temos uma relação muito boa, inclusive antes dessa aquisição, mas ainda não há nada concreto sobre a recompra. O que nós precisamos é continuar expandindo e reconquistando o território brasileiro e não ficar limitado apenas a RLAM e mais oito refinarias", salientou.

Dentre os presentes na comemoração estavam: o vice-governador Geraldo Jr. (MDB); o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Ângelo Almeida; a primeira-dama, Tatiana Velloso; o senador Jaques Wagner (PT); a deputada federal Lídice da Mata (PSB), e o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT).



*Com colaboração do repórter Bernardo Rêgo.