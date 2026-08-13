Armas e munições são apreendidas com homem investigado por ameaçar ex na RMS

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Duas armas de fogo e 37 munições foram apreendidas pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 13, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O material estava em posse de um homem de 48 anos, investigado por ameaçar a ex-companheira, de 45. O caso é apurado no âmbito da Lei Maria da Penha.

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De acordo com as investigações, as ameaças teriam ocorrido de forma recorrente e estariam relacionadas a cobranças feitas pela vítima por empréstimos realizados pelo suspeito.

Material apreendido

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram as duas armas e as munições. O material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e será submetido à perícia.

O inquérito é conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/CMB). Já o cumprimento do mandado ficou a cargo do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Lauro de Freitas.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso.