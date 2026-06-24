Auxiliar de enfermagem é preso suspeito de furtar e comer restos mortais

O auxiliar de enfermagem, um húngaro de 30 anos, foi preso suspeito de retirar partes de corpos humanos de hospitais e cemitérios para consumi-las. A prisão foi realizada pela polícia da Hungria última semana após denúncias sobre o comportamento do profissional, que confessou os crimes durante depoimento.

Segundo as investigações, o homem trabalhava no transporte de pacientes em um hospital e afirmou aos policiais que tinha interesse incomum pela anatomia humana. Durante buscas em sua residência, os agentes encontraram uma coleção de restos mortais composta por:

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crânios;

uma perna;

uma mão;

diversos ossos armazenados dentro de uma mala.

Além disso, equipes do Gabinete Nacional de Investigação apreenderam um rosto humano preservado e um coração mantido em um recipiente de vidro. Computadores, telefones celulares e cartões SIM também foram recolhidos para passar por análise pericial.

O que ele disse em depoimento?

Em depoimento, o suspeito revelou que utilizava parte dos tecidos humanos para preparar refeições, que posteriormente consumia. As investigações apontam ainda que ele costumava compartilhar imagens da coleção e conversar com parentes e amigos sobre seu interesse por dissecação.

De acordo com a polícia, os restos mortais podem ter sido obtidos tanto no hospital onde o auxiliar trabalhava quanto por meio de exumações clandestinas realizadas em cemitérios abandonados localizados na Hungria e na Eslováquia. O homem é investigado pelos crimes de uso ilegal de restos humanos e vilipêndio de cadáver.