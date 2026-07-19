Confronto com a PM termina com três mortos e apreensão de R$ 13 mil na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Três homens morreram após um confronto com policiais militares na zona rural de Valença, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados com cerca de R$ 13 mil em espécie, armas de fogo e diversas porções de drogas.

Dois dos mortos foram identificados como:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Darlan da Silva Santos, de 25 anos;

Marcelo de Freitas Dias, de 29.

O terceiro suspeito ainda não havia sido identificado até a última atualização do caso.

Operação

Conforme a Polícia Civil, a operação foi realizada na sexta-feira, 17, após informações repassadas pelos setores de inteligência sobre a atuação de um grupo criminoso na região rural do município.

Ainda de acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos atiraram contra os policiais, dando início ao confronto. Os três foram baleados, socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Valença, mas não resistiram aos ferimentos.

Materiais apreendidos

Durante a ação, os policiais apreenderam:

três armas de fogo;

116 porções de maconha;

um pé de maconha;

103 porções de cocaína;

aproximadamente R$ 13 mil em dinheiro;

celulares dos suspeitos.

Todo o material foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.