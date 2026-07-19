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OPERAÇÃO POLICIAL

Confronto com a PM termina com três mortos e apreensão de R$ 13 mil na Bahia

Operação foi realizada após denúncia de um grupo criminoso aginado na região

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Confronto com a PM termina com três mortos e apreensão de R$ 13 mil na Bahia
Foto: Divulgação Polícia Militar

Três homens morreram após um confronto com policiais militares na zona rural de Valença, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados com cerca de R$ 13 mil em espécie, armas de fogo e diversas porções de drogas.

Dois dos mortos foram identificados como:

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  • Darlan da Silva Santos, de 25 anos;
  • Marcelo de Freitas Dias, de 29.

O terceiro suspeito ainda não havia sido identificado até a última atualização do caso.

Operação

Conforme a Polícia Civil, a operação foi realizada na sexta-feira, 17, após informações repassadas pelos setores de inteligência sobre a atuação de um grupo criminoso na região rural do município.

Ainda de acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos atiraram contra os policiais, dando início ao confronto. Os três foram baleados, socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Valença, mas não resistiram aos ferimentos.

Materiais apreendidos

Durante a ação, os policiais apreenderam:

  • três armas de fogo;
  • 116 porções de maconha;
  • um pé de maconha;
  • 103 porções de cocaína;
  • aproximadamente R$ 13 mil em dinheiro;
  • celulares dos suspeitos.

Todo o material foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.

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Tags

Bahia polícia militar segurança pública valença

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