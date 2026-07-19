OPERAÇÃO POLICIAL
Confronto com a PM termina com três mortos e apreensão de R$ 13 mil na Bahia
Operação foi realizada após denúncia de um grupo criminoso aginado na região
Três homens morreram após um confronto com policiais militares na zona rural de Valença, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados com cerca de R$ 13 mil em espécie, armas de fogo e diversas porções de drogas.
Dois dos mortos foram identificados como:
- Darlan da Silva Santos, de 25 anos;
- Marcelo de Freitas Dias, de 29.
O terceiro suspeito ainda não havia sido identificado até a última atualização do caso.
Operação
Conforme a Polícia Civil, a operação foi realizada na sexta-feira, 17, após informações repassadas pelos setores de inteligência sobre a atuação de um grupo criminoso na região rural do município.
Ainda de acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos atiraram contra os policiais, dando início ao confronto. Os três foram baleados, socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Valença, mas não resistiram aos ferimentos.
Materiais apreendidos
Durante a ação, os policiais apreenderam:
- três armas de fogo;
- 116 porções de maconha;
- um pé de maconha;
- 103 porções de cocaína;
- aproximadamente R$ 13 mil em dinheiro;
- celulares dos suspeitos.
Todo o material foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.