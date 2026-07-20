Cozinheira é encontrada morta dentro de casa pelo filho

Uma cozinheira identificada como Shirley Dias Guida, de 49 anos, foi encontrada morta dentro da residência onde morava, na manhã desta segunda-feira, 20, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, que está sendo procurado pela polícia.

Segundo as informações iniciais da investigação, Shirley apresentava indícios de asfixia, embora a causa da morte ainda dependa da conclusão da perícia.

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Corpo localizado

O próprio filho da vítima encontrou o corpo da mãe. Segundo ele, como ela não apareceu para trabalhar e não atendia às ligações, ele foi até a casa da mãe. Ao perceber que o imóvel permanecia fechado e sem qualquer sinal de movimentação, decidiu pular o muro para verificar o que havia acontecido. Dentro do quarto, encontrou Shirley já sem vida sobre a cama.

As investigações apontam que a vítima mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de quatro meses. A principal linha de apuração é de que o crime tenha ocorrido no domingo, 19

Após o levantamento realizado no local, o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por exames que devem esclarecer a causa da morte. Até o momento, o suspeito não foi encontrado.