Dois traficantes foram presos ao tentar fugir para o RJ em 48h na Bahia

Dois integrantes de facções criminosas foram presos nas últimas 48 horas na Bahia enquanto tentavam fugir para o Rio de Janeiro. As capturas aconteceram em ações integradas das forças de segurança no Aeroporto Internacional de Salvador e na Rodoviária de Salvador.

A prisão mais recente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 22, quando equipes do Batalhão Apolo interceptaram um traficante ligado ao Engenho Velho de Brotas na Rodoviária da capital baiana. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito possuía mandado de prisão em aberto e tentava escapar para o Rio de Janeiro.

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Foto: Divulgação/SSP

De acordo com as investigações, o homem atuava como integrante de facção e mantinha ligação com uma organização criminosa carioca. A polícia aponta ainda que ele coordenava “bondes”, grupos criminosos usados em ataques contra rivais, além de incentivar adolescentes a confrontarem forças policiais.

Ainda conforme a SSP-BA, o criminoso seguiria inicialmente para o município de Capim Grosso e, depois, viajaria de carro até a capital fluminense.

A outra prisão aconteceu na quarta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Salvador. O suspeito também possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao crime organizado.

Segundo as investigações, os dois presos exerciam funções de liderança em regiões do Nordeste de Amaralina e do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Entre os crimes atribuídos à dupla estão distribuição de armas e drogas, planejamento de ataques contra rivais, roubos e cooptação de adolescentes para ações criminosas.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou que as capturas são resultado da integração entre forças estaduais e federais e do uso de inteligência policial.

“Em pouco mais de três anos ampliamos a integração entre as Forças Estaduais, Federais e Municipais, investimos em melhores armamentos e softwares, além da implantação da doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência”, afirmou.

Segundo Werner, somente em 2026, 60 líderes de facções criminosas já foram capturados na Bahia.