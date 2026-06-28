Dupla é detida após guerra de fogos causar transtornos em bairro de Salvador

Dois homens foram presos na noite deste sábado, 27, suspeitos de participar de uma guerra de fogos de artifício no Bairro da Paz, em Salvador. A ação foi realizada por policiais militares da 13ª CIPM, que encaminharam a dupla para a Central de Flagrantes.

Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma mochila contendo diversos rojões, entre eles artefatos conhecidos popularmente como “12 tiros”, frequentemente utilizados nesse tipo de disputa.

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Moradores relatam noites de transtorno

De acordo com relatos de moradores da região, a guerra de fogos vinha comprometendo a tranquilidade do bairro, com explosões que se estendiam durante a madrugada e dificultavam o descanso da população.

Além da poluição sonora, os residentes também reclamam da grande quantidade de fumaça provocada pelos fogos, que causa desconforto e afeta a qualidade do ar nas ruas durante as explosões.

Prática tem se repetido em Salvador

Embora seja considerada uma prática ilegal, a guerra de fogos tem sido registrada com frequência em diferentes bairros da capital baiana. Durante o período de São João, por exemplo, moradores da Boca do Rio denunciaram sucessivas noites de explosões, afirmando que não conseguiram dormir devido às disputas realizadas na localidade.

O caso do Bairro da Paz reforça a recorrência desse tipo de ocorrência, que, além de provocar perturbação do sossego, também representa risco à segurança de moradores e de quem participa das disputas.