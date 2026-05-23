Empresário e ex-candidato: quem é homem que agrediu caixa em supermercado na Bahia

Siga o A TARDE no Google

O homem flagrado agredindo uma operadora de caixa de 22 anos dentro de um supermercado em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi identificado como Antonio Marcos Brasileiro Sales.

O suspeito é empresário e ex-candidato a vereador pelo Podemos no município baiano. A informação foi divulgada pelo Pragmatismo Político.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O caso aconteceu na última terça-feira, 19, e ganhou repercussão após imagens das câmeras de segurança mostrarem o momento em que o homem dá um tapa no rosto da funcionária durante o atendimento no caixa. Apesar da agressão, ele não foi preso e o caso segue sendo investigado pela polícia.

Segundo as imagens, a jovem passava as compras do cliente quando ele segurou o queixo da funcionária. Em reação, ela afastou o braço do homem. Logo depois, o suspeito desferiu um tapa no rosto da vítima.

Após a agressão, colegas de trabalho retiraram a operadora do caixa e a levaram para uma sala do supermercado. Clientes e funcionários chegaram a discutir com o homem no local. “Ela tem que ter educação. Chama a polícia”, gritou o agressor após o episódio.

Após a repercussão do caso, o suspeito teria se apresentado como pastor. No entanto, a Associação de Ministros Evangélicos de Luís Eduardo Magalhães informou que ele nunca integrou o quadro da entidade.

A Primeira Igreja Batista também divulgou nota afirmando que Antonio Marcos é apenas frequentador da igreja e não possui vínculo pastoral ou função de liderança religiosa na instituição.

O boletim de ocorrência foi registrado pela vítima e pelo gerente do supermercado logo após a agressão.