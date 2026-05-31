Entregador de gás que estava desaparecido é encontrado morto na Lagoa do Abaeté

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Um entregador de gás identificado como Wagner do Nascimento Almeida, de 35 anos, que estava desaparecido, teve o corpo localizado na manhã deste domingo, 31, na Lagoa do Abaeté.

Segundo a Polícia Civil, informações iniciais apontam que, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. Porém, apenas o resultado dos laudos períciais vão indicar a causa da morte.

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"A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) está investigando a morte de Wagner do Nascimento Almeida, de 35 anos, cujo corpo foi encontrado boiando na Lagoa do Abaeté. Os procedimentos de perícia e remoção foram realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), com apoio do Corpo de Bombeiros. Os laudos periciais são aguardados e devem indicar a causa da morte. Oitivas de familiares e testemunhas vão auxiliar no esclarecimento do caso", diz a polícia em nota.

Desaparecimento

Wagner destava desaparecido desde sexta-feira, 29, quando foi visto pela última vez na porta do trabalho, uma revendedora de gás na localidade denominada Jacaré, também no mesmo bairro.

O corpo dele foi encontrado por populares que passavam na região no momento. O caso seguirá sob investigação