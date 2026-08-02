Esposa e filho de policial militar são encontrados mortos em residência na Bahia

Uma mulher de 38 anos ientificada como Taís dos Santos Pereira, e o filho dela, de apenas 3 anos, foram encontrados mortos na manhã de sábado (1º), dentro da casa onde moravam, no bairro Muchila, em Feira de Santana. As vítimas eram esposa e filho de um policial militar.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que a mulher teria matado a criança e, em seguida, tirado a própria vida. O caso foi registrado como homicídio seguido de suicídio e será apurado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana.

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Equipes da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para atender à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no imóvel, mas apenas constatou as mortes.

O departamento de polícia técnica foi acionado - Foto: Elói Corrêa / GOVBA

Perícia no imóvel

Após o atendimento da ocorrência, o imóvel foi isolado para a realização da perícia. Os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que também ficará responsável pelos exames que devem auxiliar no esclarecimento das circunstâncias das mortes.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou o ocorrido e informou que presta assistência ao policial militar e aos demais familiares das vítimas.

"A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo ocorrido, solidariza-se com os familiares e amigos das vítimas e informa que está prestando todo o apoio e a assistência necessários ao policial militar e aos seus familiares neste momento de dor", disse a corporação.

A PM acrescentou que acompanha o andamento das investigações e permanece à disposição das autoridades responsáveis pela apuração do caso.