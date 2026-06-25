Filho de ex-vice-prefeito é executado a tiros no norte da Bahia

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A cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia, registrou na noite de quarta-feira, 24, um homicídio que vitimou um homem de 30 anos. Gabriel de Araújo Lima foi morto a tiros e era filho do advogado Flávio Henrique, que já ocupou os cargos de vice-prefeito e secretário municipal de Educação no município.

Informações apuradas pela reportagem indicam que a vítima foi atingida por pelo menos cinco disparos de arma de fogo.

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A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estiveram no local para os procedimentos iniciais. A área foi isolada para o trabalho de perícia.

O caso passou a ser investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Paulo Afonso. Até o momento, não há detalhes sobre suspeitos ou a possível motivação do crime.

Nas redes sociais, o pai da vítima publicou uma nota de pesar e informou que o velório e sepultamento estão previstos para a manhã desta quinta-feira, 25, no Cemitério Padre Lourenço Tori, na própria cidade.