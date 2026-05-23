Homem tenta apartar briga e acaba morto após receber facada na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 35 anos morreu após ser atingido com golpes de faca ao tentar apaziguar uma briga no município de Jussari, localizado no sul da Bahia na última sexta-feira, 22. Além dele. outro homem ficou ferido a.

A vítima fatal foi identificada como Varlei Santos Almeida. O suspeito do crime, um homem de 42 anos, foi preso em flagrante.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vítima tentou apaziguar o conflito

De acordo com o relatório da Polícia Militar da Bahia, testemunhas informaram que dois homens iniciaram uma discussão calorosa quando um deles desferiu golpes de faca contra o oponente, atingindo-o na mão e nas costas.

Ao perceber o ocorrido, Varlei Santos Almeida aproximou-se para tentar apartar a briga, mas acabou golpeado gravemente no peito.

Varlei Santos Almeida, vítima que tentou apartar briga - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os dois feridos foram socorridos e levados a uma unidade hospitalar da região. Varlei não resistiu à gravidade do ferimento e evoluiu a óbito logo após dar entrada no hospital. O outro homem esfaqueado permaneceu sob observação médica, e o seu estado de saúde atual não foi divulgado.

Suspeito foi contido por testemunhas

Segundo a polícia, o agressor tentou fugir, mas foi localizado e contido por moradores locais dentro de um estabelecimento comercial até a chegada das viaturas. A faca utilizada nas agressões foi apreendida pelos policiais militares.

O homem foi conduzido ao Complexo Policial de Itabuna, onde foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. O caso será investigado pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna).