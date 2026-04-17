VIOLÊNCIA
Idosa é abusada sexualmente em bairro de Salvador; entenda o caso
Equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas para lidar com o caso
Uma idosa foi abusada sexualmente nesta sexta-feira, 17, no bairro de São Caetano, em Salvador. Informações preliminares apontam que o crime aconteceu em um terreno baldio na região do Largo da Argeral, nas proximidades de um supermercado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro à vítima. A Polícia Militar também foi acionada e está no local do crime.
*Matéria em atualização
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