Influenciadora famosa é alvo de operação contra tráfico na Bahia

A influenciadora digital conhecida nas redes sociais como Shay, Shallana Freitas, de 24 anos, passou a integrar uma investigação da Polícia Civil da Bahia que apura suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes ligados à atuação de organizações criminosas.

Durante uma operação realizada na sexta-feira, 31, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da jovem, em Conceição do Jacuípe, e recolheram um celular que será periciado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ordem judicial foi expedida pela Vara da Comarca de Coração de Maria e faz parte de um inquérito que também investiga posse ou porte ilegal de arma de fogo e possível suporte logístico a integrantes de um grupo criminoso.

Investigação busca novas provas

O cumprimento do mandado ocorreu em um imóvel localizado na Fazenda Amparo, na zona rural de Conceição do Jacuípe, município situado a cerca de 30 quilômetros de Feira de Santana.

Durante a ação, os policiais apreenderam um iPhone, considerado um dos principais materiais de interesse da investigação. O aparelho será submetido à perícia para verificar se contém informações que possam contribuir com o inquérito.

Após as buscas, a influenciadora foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Ela foi ouvida e liberada, sem prisão em flagrante, enquanto as investigações continuam.

Shay nega qualquer participação em crimes

Com mais de 99 mil seguidores, Shallana Freitas utilizou as redes sociais para se posicionar sobre o caso. Em nota, afirmou que não possui envolvimento com tráfico de drogas, armas ou facções criminosas.

A influenciadora também declarou que manter contato com determinadas pessoas não significa participação em eventuais atividades ilegais praticadas por elas e disse confiar que os fatos serão esclarecidos durante a investigação.

Segundo Shay, sua rotina é dedicada ao trabalho e aos projetos pessoais, acrescentando que permanece à disposição da Justiça para colaborar sempre que for necessário.

Operação faz parte de inquérito da Polícia Civil

A investigação é conduzida pela Delegacia Territorial de Coração de Maria, com apoio da Delegacia Territorial de Conceição do Jacuípe.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da operação foi reunir novos elementos para apurar a possível participação da investigada em crimes relacionados ao tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa. A corporação informou que a análise do material apreendido poderá orientar os próximos desdobramentos do inquérito.

Até o momento, a defesa da influenciadora não havia se manifestado oficialmente sobre a investigação.