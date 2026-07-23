Moradores de São Cristóvão protestam e fecham pista após morte de trabalhador

Siga o A TARDE no Google

Moradores do bairro de São Cristóvão, em Salvador, realizaram um protesto na noite desta quinta-feira, 23, após a morte de um morador da região. A população fechou a pista e colocou fogo em peneus, interditando uma das vias.

Segundo relatos da população, a comunidade estava sem energia elétrica quando equipes policiais entraram na região para realizar uma operação. Durante a ação, um homem conhecido como "Léo do Lanches" foi morto. Ainda de acordo com os moradores, ele seria trabalhador e pai de família.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Protesto na porta da CIPM

Revoltados com o caso, moradores seguiram até a sede da 49ª Compainha Independente da Polícia Miltar (CIPM) onde realizam uma manifestação cobrando esclarecimentos sobre a ocorrência e justiça.

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda esclarecimentos sobre a denúncia.

Matéria em atualização