DENÚNCIA
Mulher tem cabelo raspado em exame toxicológico para CNH
Jovem afirma que laboratório retirou uma quantidade excessiva de fios durante coleta
Uma mulher denunciou uma clínica após ter parte do cabelo raspada durante a coleta de material para um exame toxicológico para tirar primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em João Pessoa, na Paraíba. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, e a jovem registrou um boletim de ocorrência e decidiu buscar reparação na Justiça.
Segundo Ana Karolina, o procedimento foi realizado em um laboratório credenciado para a realização do exame. A influenciadora afirma que a profissional responsável retirou uma quantidade de cabelo muito maior do que a necessária, deixando uma falha visível no couro cabeludo.
Em vídeos publicados nas redes sociais, Ana Karolina mostrou a área afetada e relatou ter ficado constrangida e emocionalmente abalada com a situação.
“Perguntei se ela estava cortando apenas os 3 cm necessários, e ela respondeu que sim. Após a primeira coleta, disse que o material não servia. Então, cortou meu cabelo novamente. Foi nessa segunda tentativa que ela deixou um buraco enorme e muito visível na minha cabeça”, escreveu.
Tentativas de coleta
De acordo com o relato da jovem, foram realizadas duas tentativas de coleta. Após a primeira amostra ser considerada inadequada, a profissional teria retirado uma nova quantidade de fios.
Além da falha deixada no couro cabeludo, Ana Karolina afirma que precisou mudar a forma de pentear o cabelo para esconder a região afetada. Ela também questionou a postura da clínica após o ocorrido.
“Está um buraco. Não veio um pedido de desculpas, a clínica disse que esclareceria na segunda, mas e a moça que fez [o serviço]?”, disse nas redes sociais.
Após o episódio, a influenciadora registrou um boletim de ocorrência e decidiu buscar reparação judicial.
Exame toxicológico
A coleta para o exame toxicológico deve ser realizada, preferencialmente, na região posterior da cabeça, próxima à nuca, de maneira que não deixe falhas aparentes. Em geral, uma pequena quantidade de fios é suficiente para a realização da análise.
O exame permite identificar o consumo recorrente de determinadas substâncias dentro de uma janela de detecção que varia conforme o material utilizado na coleta.
Após mudanças na legislação de trânsito, o exame toxicológico passou a ser exigido também para candidatos à primeira habilitação nas categorias A e B. O teste pode ser realizado a partir de amostras de cabelo ou, quando necessário, de pelos do corpo.