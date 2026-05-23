Polícia da Bahia ultrapassa marca de 12 mil prisões em 2026

Siga o A TARDE no Google

A Polícia da Bahia ultrapassou, nesta semana, a marca de 12,3 mil criminosos presos em 2026. As capturas aconteceram em ações realizadas no território baiano, em outros estados do país e até na Bolívia, resultado de operações integradas, reforço do policiamento ostensivo e uso de tecnologia de monitoramento.

Entre janeiro e maio deste ano, foram contabilizadas 12.309 prisões, média de 102 capturas por dia. O número representa aumento de 7,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 11.476 detenções.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), as prisões ocorreram durante cerca de 300 operações integradas promovidas pelas forças estaduais e federais, além de ações de patrulhamento diário em diferentes regiões.



“Estas capturas ocorreram durante as 300 operações norteadas inteligência promovidas pelas Forças Estaduais e Federais no território baiano, em outros estados da federação e até na Bolívia, além do patrulhamento diário ostensivo”, explicou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

O titular da pasta também destacou a atuação do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP no apoio às equipes policiais. “Com o investimento do Governo do Estado em tecnologia, 1.001 foragidos da Justiça foram localizados pelas câmeras da SSP em 2026”, completou Werner.