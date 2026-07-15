POLÍCIA
Presos são flagrados "pescando" drogas e celulares em presídio de Salvador
Movimentação foi percebida durante rondas realizadas por policiais militares no local
Detentos da Colônia Penal Lafayete Coutinho, em Salvador, foram flagrados nesta quarta-feira, 15, tentando recolher drogas, celulares e outros objetos que haviam sido arremessados para dentro da unidade prisional. A ação aconteceu no presídio localizado no bairro de Castelo Branco.
Segundo a Polícia Militar, os internos utilizaram varas improvisadas, feitas com o que aparentavam ser cabos de vassoura unidos por pedaços de tecido, para alcançar os materiais que caíram próximos às janelas das celas.
A movimentação foi percebida durante rondas realizadas por policiais militares no local. De acordo com a corporação, os objetos haviam sido lançados do lado de fora do presídio.
Itens apreendidos
- porções de cocaína e maconha;
- três aparelhos celulares;
- dois carregadores;
- dois fones de ouvido.
Todo o material foi recolhido e encaminhado à direção da unidade prisional.