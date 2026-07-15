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Presos são flagrados "pescando" drogas e celulares em presídio de Salvador

Movimentação foi percebida durante rondas realizadas por policiais militares no local

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Presos são flagrados "pescando" drogas e celulares em presídio de Salvador
Foto: Divulgação

Detentos da Colônia Penal Lafayete Coutinho, em Salvador, foram flagrados nesta quarta-feira, 15, tentando recolher drogas, celulares e outros objetos que haviam sido arremessados para dentro da unidade prisional. A ação aconteceu no presídio localizado no bairro de Castelo Branco.

Segundo a Polícia Militar, os internos utilizaram varas improvisadas, feitas com o que aparentavam ser cabos de vassoura unidos por pedaços de tecido, para alcançar os materiais que caíram próximos às janelas das celas.

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A movimentação foi percebida durante rondas realizadas por policiais militares no local. De acordo com a corporação, os objetos haviam sido lançados do lado de fora do presídio.

Itens apreendidos

  • porções de cocaína e maconha;
  • três aparelhos celulares;
  • dois carregadores;
  • dois fones de ouvido.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à direção da unidade prisional.

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Tags

Colônia Penal Lafayete Coutinho polícia militar Salvador sistema prisional

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