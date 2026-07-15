Presos são flagrados "pescando" drogas e celulares em presídio de Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Detentos da Colônia Penal Lafayete Coutinho, em Salvador, foram flagrados nesta quarta-feira, 15, tentando recolher drogas, celulares e outros objetos que haviam sido arremessados para dentro da unidade prisional. A ação aconteceu no presídio localizado no bairro de Castelo Branco.

Segundo a Polícia Militar, os internos utilizaram varas improvisadas, feitas com o que aparentavam ser cabos de vassoura unidos por pedaços de tecido, para alcançar os materiais que caíram próximos às janelas das celas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A movimentação foi percebida durante rondas realizadas por policiais militares no local. De acordo com a corporação, os objetos haviam sido lançados do lado de fora do presídio.

Itens apreendidos

porções de cocaína e maconha;

três aparelhos celulares;

dois carregadores;

dois fones de ouvido.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à direção da unidade prisional.