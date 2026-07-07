IRMÃOS METRALHA
Saiba como age grupo em Salvador focado em roubo celulares de luxo
Criminosos foram alvo de mandados na capital baiana e interior do estado
Um grupo especializado em roubo de celulares de alto valor comercial foi alvo de mandados de prisão, busca e apreensão, na manhã desta terça-feira, 7, em Salvador e Cruz das Almas, cidade do Recôncavo Baiano. Deflagrada pela Polícia Civil, a Operação Irmãos Metralha iniciou as investigações em maio.
Segundo informações obtidas com exclusividade pelo portal A TARDE, pelo menos um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido no condomínio Vita Praia Residencial, no bairro Boca do Rio, na casa dos pais de um dos investigados. O homem utiliza as redes sociais constantemente para vender aparelhos eletrônicos.
Três suspeitos foram presos, sendo um em Cruz das Almas e dois em Salvador, nos bairros Águas Claras e Fazenda Grande do Retiro. Um deles fazia parte do núcleo de transporte dos aparelhos roubados. Líder da organização criminosa, o irmão de um dos presos segue sendo procurado.
Conforme divulgado pela Polícia Civil, há pelo menos 14 alvos. Entre os suspeitos, alguns já respondem por:
- Homicídio;
- latrocínio;
- tráfico de drogas;
- porte ilegal de arma.
A ação é executada pela Coordenação de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).
Entenda Modus operandi da organização
Segundo as investigações, a estrutura criminosa organizada agia através de divisão de funções e atuação coordenada para a prática de crimes patrimoniais em diversas regiões da capital baiana.
Posteriormente, os aparelhos roubados eram comercializados utilizando mecanismos para dificultar a identificação da origem ilícita dos equipamentos, movimentar recursos financeiros e garantir a continuidade da atividade criminosa.
Os cargos eram divididos da seguinte forma:
- Responsável pela execução dos roubos;
- encarregado da receptação e comercialização dos aparelhos;
- grupo responsável pelo fornecimento de contas bancárias utilizadas na movimentação dos valores obtidos com a atividade ilícita;
- integrantes que davam suporte à ocultação e à revenda dos celulares.
Investigação começou após roubo a funcionário de estabelecimento
Segundo o delegado responsável pela apuração, Thiago Costa - Coordenador de Operações do Deic, a investigação começou a partir de um assalto a um estabelecimento comercial que fazia entrega de celular.
"Você comprava, ele [o estabelecimento] mandava entregar através de um funcionário. A quadrilha se passa por cliente, faz a encomenda do celular, diz que tem interesse, quando a loja manda entregar, um comparsa do grupo criminoso passa de moto e assalta o funcionário, e leva o celular que está sendo vendido e o celular particular do funcionário", disse o titular.
Operação Irmãos Metralha
Em Salvador, a ação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão nos bairros:
- Fazenda Coutos;
- Alto de Coutos;
- Fazenda Grande do Retiro;
- Ribeira;
- Boca da Mata;
- IAPI;
- Massaranduba;
- Chapada do Rio Vermelho;
- Paripe;
- Boca do Rio;
- Brotas.
Segundo Costa, a investigação será aprofundada com trabalhos de inteligência e uma segunda fase pode ser deflagrada, com a inclusão de novos autores.
"Há possibilidade de aumentar a quantidade de receptadores, de envolvidos nos assaltos e principalmente dos estabelecimentos que comercializam celular, muitas vezes com restrição de roubo e furto, que é o que mais tem por aí e que está movimentando o mercado clandestino de compra e venda de aparelho", explicou.
Além da responsabilização dos envolvidos pelos crimes investigados, a operação busca apreender aparelhos celulares, documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos.
A expectativa é de que os materiais permitam aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da organização criminosa e interromper definitivamente suas atividades.
Participam da operação cerca de 120 policiais das equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), além do apoio da equipe da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) para o cumprimento do mandado de busca e apreensão em Cruz das Almas.
*Com informações do repórter Luan Julião