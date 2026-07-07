Saiba como age grupo em Salvador focado em roubo celulares de luxo

Um grupo especializado em roubo de celulares de alto valor comercial foi alvo de mandados de prisão, busca e apreensão, na manhã desta terça-feira, 7, em Salvador e Cruz das Almas, cidade do Recôncavo Baiano. Deflagrada pela Polícia Civil, a Operação Irmãos Metralha iniciou as investigações em maio.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo portal A TARDE, pelo menos um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido no condomínio Vita Praia Residencial, no bairro Boca do Rio, na casa dos pais de um dos investigados. O homem utiliza as redes sociais constantemente para vender aparelhos eletrônicos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Três suspeitos foram presos, sendo um em Cruz das Almas e dois em Salvador, nos bairros Águas Claras e Fazenda Grande do Retiro. Um deles fazia parte do núcleo de transporte dos aparelhos roubados. Líder da organização criminosa, o irmão de um dos presos segue sendo procurado.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, há pelo menos 14 alvos. Entre os suspeitos, alguns já respondem por:

Homicídio;

latrocínio;

tráfico de drogas;

porte ilegal de arma.

A ação é executada pela Coordenação de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Entenda Modus operandi da organização

Segundo as investigações, a estrutura criminosa organizada agia através de divisão de funções e atuação coordenada para a prática de crimes patrimoniais em diversas regiões da capital baiana.

Posteriormente, os aparelhos roubados eram comercializados utilizando mecanismos para dificultar a identificação da origem ilícita dos equipamentos, movimentar recursos financeiros e garantir a continuidade da atividade criminosa.

Os cargos eram divididos da seguinte forma:

Responsável pela execução dos roubos;

encarregado da receptação e comercialização dos aparelhos;

grupo responsável pelo fornecimento de contas bancárias utilizadas na movimentação dos valores obtidos com a atividade ilícita;

integrantes que davam suporte à ocultação e à revenda dos celulares.

Operação Irmãos Metralha - Foto: Henrique Coelho / Divulgação / Ascom-PCBA

Investigação começou após roubo a funcionário de estabelecimento

Segundo o delegado responsável pela apuração, Thiago Costa - Coordenador de Operações do Deic, a investigação começou a partir de um assalto a um estabelecimento comercial que fazia entrega de celular.

"Você comprava, ele [o estabelecimento] mandava entregar através de um funcionário. A quadrilha se passa por cliente, faz a encomenda do celular, diz que tem interesse, quando a loja manda entregar, um comparsa do grupo criminoso passa de moto e assalta o funcionário, e leva o celular que está sendo vendido e o celular particular do funcionário", disse o titular.

Operação Irmãos Metralha

Em Salvador, a ação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão nos bairros:

Fazenda Coutos;

Alto de Coutos;

Fazenda Grande do Retiro;

Ribeira;

Boca da Mata;

IAPI;

Massaranduba;

Chapada do Rio Vermelho;

Paripe;

Boca do Rio;

Brotas.

Segundo Costa, a investigação será aprofundada com trabalhos de inteligência e uma segunda fase pode ser deflagrada, com a inclusão de novos autores.

"Há possibilidade de aumentar a quantidade de receptadores, de envolvidos nos assaltos e principalmente dos estabelecimentos que comercializam celular, muitas vezes com restrição de roubo e furto, que é o que mais tem por aí e que está movimentando o mercado clandestino de compra e venda de aparelho", explicou.

Além da responsabilização dos envolvidos pelos crimes investigados, a operação busca apreender aparelhos celulares, documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos.

A expectativa é de que os materiais permitam aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da organização criminosa e interromper definitivamente suas atividades.

Participam da operação cerca de 120 policiais das equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), além do apoio da equipe da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) para o cumprimento do mandado de busca e apreensão em Cruz das Almas.

*Com informações do repórter Luan Julião