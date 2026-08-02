Suspeitos são presos após manterem seis pessoas reféns no Nordeste de Amaralina

Cinco homens suspeitos de tráfico foram presos na noite de sábado (1º), após eles invadirem uma casa e manterem seis moradores reféns no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Durante operação da Polícia Miitar no bairro, as vítimas foram libertadas sem ferimentos e três armas de fogo foram apreendidas.

A ação aconteceu por volta das 20h50, quando equipes do 30º Batalhão da PM, da Rondesp Atlântico, dos Batalhões de Choque e da Patamo intensificavam o policiamento na região da 1ª Travessa 11 de Novembro.

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Segundo a corporação, ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos, apontados como integrantes de uma facção criminosa, fugiram e invadiram um imóvel da localidade. No interior da residência, eles fizeram seis pessoas reféns para tentar evitar a prisão.

Bope acionado

Diante da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para conduzir a ocorrência. Conforme o comandante da unidade, tenente-coronel Joel Batalha, as equipes iniciaram imediatamente o protocolo de negociação com os criminosos.

"Assim que os policiais adentraram na rua, os criminosos correram do cerco montado pelas guarnições e invadiram a residência. Acionamos o Bope que, rapidamente, iniciou os procedimentos de negociação", explicou.

Após as tratativas, os seis moradores deixaram o imóvel em segurança. Na sequência, os cinco suspeitos se entregaram e foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Além das prisões, os policiais apreenderam três armas de fogo utilizadas pelo grupo.

Reforço policial

A Polícia Militar informou que o reforço policial no Nordeste de Amaralina será mantido por tempo indeterminado. O objetivo é dar continuidade às operações e localizar outros integrantes de grupos criminosos que atuam na região.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) também reforçou que informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, com garantia de sigilo.