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Suspeitos são presos após manterem seis pessoas reféns no Nordeste de Amaralina
Além das prisões, os policiais apreenderam três armas de fogo utilizadas pelo grupo
Cinco homens suspeitos de tráfico foram presos na noite de sábado (1º), após eles invadirem uma casa e manterem seis moradores reféns no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Durante operação da Polícia Miitar no bairro, as vítimas foram libertadas sem ferimentos e três armas de fogo foram apreendidas.
A ação aconteceu por volta das 20h50, quando equipes do 30º Batalhão da PM, da Rondesp Atlântico, dos Batalhões de Choque e da Patamo intensificavam o policiamento na região da 1ª Travessa 11 de Novembro.
Segundo a corporação, ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos, apontados como integrantes de uma facção criminosa, fugiram e invadiram um imóvel da localidade. No interior da residência, eles fizeram seis pessoas reféns para tentar evitar a prisão.
Bope acionado
Diante da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para conduzir a ocorrência. Conforme o comandante da unidade, tenente-coronel Joel Batalha, as equipes iniciaram imediatamente o protocolo de negociação com os criminosos.
"Assim que os policiais adentraram na rua, os criminosos correram do cerco montado pelas guarnições e invadiram a residência. Acionamos o Bope que, rapidamente, iniciou os procedimentos de negociação", explicou.
Após as tratativas, os seis moradores deixaram o imóvel em segurança. Na sequência, os cinco suspeitos se entregaram e foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Além das prisões, os policiais apreenderam três armas de fogo utilizadas pelo grupo.
Reforço policial
A Polícia Militar informou que o reforço policial no Nordeste de Amaralina será mantido por tempo indeterminado. O objetivo é dar continuidade às operações e localizar outros integrantes de grupos criminosos que atuam na região.
A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) também reforçou que informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, com garantia de sigilo.