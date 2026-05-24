Taxista é preso ao aplicar golpe de R$ 3,4 mil em destino turístico brasileiro

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A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro prendeu, na noite do último sábado, 23, um taxista suspeito de tentar aplicar um golpe em um casal de turistas alemães que passeavam pela capital carioca.

Segundo a corporação, a corrida solicitada pelos estrangeiros tinha o valor estimado em cerca de R$ 40, mas o motorista tentou cobrar R$ 3,4 mil das vítimas por meio da máquina de cartão.

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Ao perceberem a cobrança fraudulenta, os visitantes conseguiram alertar os policiais militares do 19º BPM, que realizavam o patrulhamento de rotina na orla de Copacabana.

Após a abordagem imediata e a constatação da irregularidade financeira, o taxista foi preso em flagrante. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.

O veículo utilizado no transporte, bem como as máquinas de cartão de crédito e débito encontradas com o condutor, foram apreendidos pelos policiais para a realização de perícia.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), unidade da Polícia Civil responsável por registrar a ocorrência e dar prosseguimento às investigações sobre crimes contra o patrimônio de estrangeiros.