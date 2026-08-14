Três homens e uma mulher integrantes do CV morrem em confronto com a PM em Plataforma

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Três homens e uma mulher integrantes do Comando Vermelho (CV) morreram durante um confronto com policiais militares na tarde desta sexta-feira, 14, na região da Avenida Suburbana, próximo ao bairro de Plataforma, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do Batalhão Apolo realizavam uma ação na região quando localizaram o grupo. Durante a tentativa de abordagem, conforme a corporação, houve reação armada e disparos contra os policiais.

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No confronto, os quatro suspeitos foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde e não resistiram. A identidade deles ainda não foi divulgada.

Na ação, armas de fogo, carregadores e munições foram apreendidos durante a ocorrência.

Morte de agiota

De acordo com informações da polícia, o quarteto é envolvido homicídio de Marcelo, um agiota que foi executado dentro do carro no bairro do Lobato, também no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Na ocasião, a mulher dele ficou ferida, mas foi socorrida com vida.

Cerco no Subúrbio

Após o confronto, forças estaduais da Segurança Pública intensificaram as ações contra integrantes da facção na região do Subúrbio Ferroviário. Durante a mobilização, outros suspeitos foram flagrados fugindo da Polícia Militar pelo cemitério do bairro.

Equipes de inteligência analisam imagens para tentar identificar os fugitivos e descobrir a rota utilizada pelo grupo para escapar do cerco policial.

O policiamento permanece reforçado na região. Informações que possam contribuir para a localização dos suspeitos podem ser repassadas ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), pelo telefone 181. A ligação é gratuita, funciona 24 horas e garante o anonimato do denunciante.