Vendedor de perfumes é baleado em ataque a tiros no centro

Um vendedor de perfumes, de 24 anos, foi baleado e um jovem de 20 anos ficou ferido durante um ataque a tiros registrado na quinta-feira, 6, no centro de Feira de Santana. O crime aconteceu na Rua Monsenhor Mário Pessoa, nas proximidades do Feiraguay.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e efetuaram diversos disparos. O vendedor foi atingido perto de um posto de combustíveis e caiu no chão. Já o outro homem, que passava pela região, foi atingido de raspão e correu até as proximidades da Igreja Matriz, onde acabou caindo.

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O comerciante foi baleado três vezes e, segundo as investigações, era o alvo dos criminosos. No momento do atentado, ele vendia perfumes falsificados. Antes da chegada das equipes policiais, populares prestaram socorro e o encaminharam ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ele passou por cirurgia e segue internado.

Segunda vítima

A segunda vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também foi levada para uma unidade de saúde. Conforme os socorristas, os ferimentos foram leves e o estado de saúde é considerado estável.

Após o ataque, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento foi intensificado na área.

Antecedentes

Segundo a Polícia Civil, o vendedor possui registros por:

desacato;

lesão corporal;

resistência à prisão;

porte de drogas;

e tráfico de entorpecentes.

Ele também já foi investigado por envolvimento na comercialização de perfumes contendo substâncias associadas ao golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela". As ocorrências foram registradas nos últimos cinco anos em Feira de Santana e Salvador.

Já o homem ferido de raspão não possui antecedentes criminais, conforme informou a polícia.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana. Até o momento, a motivação do ataque ainda não foi esclarecida, e diligências seguem em andamento para identificar e localizar os autores dos disparos.