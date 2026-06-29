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CRIME

Vigilante indígena é morto por colega de trabalho durante festa de São Pedro na Bahia

Após o ataque, o suspeito ainda baleou uma segunda pessoa

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vigilante indígena é morto por colega de trabalho durante festa de São Pedro na Bahia
Foto: Reprodução redes sociais

Um vigilante indígena foi morto a tiros durante os festejos de São Pedro no distrito de Roda Velha de Baixo, em São Desidério, no oeste da Bahia. O crime aconteceu na tarde de sábado, 27, e a vítima foi identificada como Luiz Felipe Duarte dos Santos.

De acordo com informações do 27º Batalhão da Polícia Militar, o principal suspeito é um homem de 25 anos que também atuava na equipe de segurança do evento. Por razões ainda desconhecidas, ele teria efetuado disparos contra Luiz Felipe. Após o ataque, o suspeito ainda baleou uma segunda pessoa, roubou uma motocicleta e fugiu do local.

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A fuga terminou pouco tempo depois, quando policiais militares localizaram e prenderam o homem em flagrante.

Materiais apreendidos

Durante a abordagem, foram apreendidos:

  • um revólver calibre .38 com numeração raspada;
  • sete munições intactas;
  • 15 cápsulas deflagradas, um celular e o aparelho pertencente à vítima.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães, onde foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e roubo. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.

O que diz a prefeitura de São Desidério?

Por meio de nota, a Prefeitura de São Desidério lamentou a morte de Luiz Felipe Duarte dos Santos, prestou solidariedade aos familiares e amigos e informou que acompanha o andamento das investigações.

A gestão municipal também explicou que a programação do São Pedro foi mantida, já que toda a estrutura da festa estava montada e houve entendimento entre comerciantes, barraqueiros e demais envolvidos no evento.

Segundo familiares, o corpo de Luiz Felipe Duarte dos Santos foi sepultado na manhã desta segunda-feira (29), na Aldeia Tuxá.

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Tags

oeste da bahia polícia militar São Desidério violência

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