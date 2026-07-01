2 de Julho: Saiba onde Lula estará após ausência em Salvador

Figurinha carimbada nos festejos do 2 de Julho, em Salvador, nos últimos quatro anos, o presidente Lula (PT) será ausência no evento deste ano, que acontece nesta quinta-feira, 2.

A capital, assim como o estado da Bahia são considerados estratégicos para o mandatário que vai buscar a reeleição ao Palácio do Planalto, em outubro deste ano.

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No entanto, a ausência no desfile, desta vez, levou em conta o tratamento dele contra um câncer — o clima quente em Salvador poderia ser prejudicial a sua recuperação. Neste sentido, a ideia foi de preservá-lo.

Transnordestina

Ainda assim, Lula terá agendas a cumprir. Nesta quinta-feira, 2, vai participar, no Ceará, da cerimônia de entregas e anúncios referentes à Ferrovia Transnordestina.

Segundo o governo federal, a agenda faz parte dos investimentos da gestão para ampliar a infraestrutura logística da Região Nordeste, fortalecer o escoamento da produção e impulsionar o desenvolvimento regional.

Durante a cerimônia, serão anunciados avanços nos lotes 4 e 5 da ferrovia, além de novas ações para acelerar a execução do empreendimento. Considerada a maior obra de infraestrutura linear em andamento no Brasil, a Transnordestina terá 1.206 quilômetros de extensão, ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará, e atravessando 53 municípios nordestinos.

Ao todo, a Transnordestina conta com investimento estimado de R$ 15 bilhões e já recebeu R$ 9,8 bilhões até março de 2026. A expectativa é que a primeira fase, entre o Porto do Pecém e o sertão do Piauí, seja concluída em 2027.

Agenda extensa na Bahia

Apesar da ausência na data histórica da Bahia, Lula cumpre uma extensa agenda no estado, nesta quarta-feira, 1º. Em Alagoinhas, ele vai anunciar mais de R$ 500 milhões para fortalecer a saúde na Bahia. O pacote contempla a inauguração do novo Hospital Regional Litoral Norte, no município; a entrega da primeira policlínica 100% Novo PAC do país, em Camaçari; e a distribuição de 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde.

No início da tarde, ele vai visitar o canteiro de obras da ponte que irá ligar Salvador à Ilha de Itaparica, em Vera Cruz. Obra inserida no Novo PAC, a ponte terá 12,4 quilômetros de extensão e deve reduzir o tempo de travessia de 1 hora para 15 minutos.

À noite, o mandatário vai participar da cerimônia de entrega da terceira e última etapa do projeto novo Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador . Com mais de R$ 260 milhões investidos, a obra representa a maior intervenção já realizada no teatro desde sua inauguração. O investimento contou com recursos dos governos do Brasil e da Bahia.

A intervenção contempla ações de restauro, modernização tecnológica, ampliação de espaços, acessibilidade, segurança e sustentabilidade, preparando o TCA para as próximas décadas, com preservação de seu valor histórico e arquitetônico e adequação aos mais elevados padrões de infraestrutura cultural.

Entre as melhorias realizadas estão a modernização da Sala Principal, com novos sistemas de mecânica cênica, iluminação e sonorização; a requalificação do foyer histórico; o restauro das fachadas; a criação do novo Edifício Lâmina; a implantação de acessibilidade universal; novos espaços de convivência, exposição e apoio à produção cultural; além da atualização dos sistemas de segurança e infraestrutura.