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ACB 215 anos: confira fotos da solenidade na ALBA

Evento ocorreu nesta quinta-feira

Redação
Por Redação
João de Mello Leitão, presidente do Grupo A Tarde, Isabela Suarez, presidente da ACB e Luciano Neves, diretor de relações institucionais do Grupo A Tarde
João de Mello Leitão, presidente do Grupo A Tarde, Isabela Suarez, presidente da ACB e Luciano Neves, diretor de relações institucionais do Grupo A Tarde - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) celebrou, em sessão especial realizada nesta quinta-feira, 13, os 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), instrumento de organização dos interesses dos setores produtivo e comercial.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, participou da sessão, que contou também, assim como Luciano Neves, diretor de relações internacionais, além da presidente da ACB, Isabela Suarez.

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O evento teve também a presença de importantes nomes da sociedade baiana, reunindo empresários, políticos e presidentes das demais associações do estado. Confira as imagens do evento:

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  • Comemorações foram realizadas na Alba nesta quinta
  • João de Mello Leitão, presidente do Grupo A Tarde, Isabela Suarez, presidente da ACB e Luciano Neves, diretor de relações institucionais do grupo A Tarde
  • Isabela Suarez em discurso na Alba
  • ACB 215 anos: confira fotos da solenidade na ALBA
  • ACB 215 anos: confira fotos da solenidade na ALBA
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ACB Bahia Política

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