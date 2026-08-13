ACB 215 anos: confira fotos da solenidade na ALBA

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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) celebrou, em sessão especial realizada nesta quinta-feira, 13, os 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), instrumento de organização dos interesses dos setores produtivo e comercial.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, participou da sessão, que contou também, assim como Luciano Neves, diretor de relações internacionais, além da presidente da ACB, Isabela Suarez.

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O evento teve também a presença de importantes nomes da sociedade baiana, reunindo empresários, políticos e presidentes das demais associações do estado. Confira as imagens do evento: