POLÍTICA
ACB 215 anos: confira fotos da solenidade na ALBA
Evento ocorreu nesta quinta-feira
Por Redação
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) celebrou, em sessão especial realizada nesta quinta-feira, 13, os 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), instrumento de organização dos interesses dos setores produtivo e comercial.
O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, participou da sessão, que contou também, assim como Luciano Neves, diretor de relações internacionais, além da presidente da ACB, Isabela Suarez.
O evento teve também a presença de importantes nomes da sociedade baiana, reunindo empresários, políticos e presidentes das demais associações do estado. Confira as imagens do evento:
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