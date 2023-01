Acompanhe a posse de Jerônimo Rodrigues como governador da Bahia

Ocorre neste domingo, 1, a posse do governador eleito Jeronimo Rodrigues (PT) e do vice-governador, Geraldo Jr (MDB), em ato solene na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O início da sessão solene acontecerá no plenário da Assembleia e está programado para as 8h, com participação de outras autoridades, a exemplo do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Nilson Castelo Branco, e da procuradora-geral de Justiça, Norma Angélica Cavalcanti. A abertura da cerimônia caberá ao presidente da Assembleia Legislativa, que designará uma comissão de deputados para conduzir o governador e o vice-governador ao Plenário.

Após a execução do Hino Nacional pela banda de música Maestro Wanderley, da Polícia Militar, o deputado Adolfo Menezes convidará Jerônimo Rodrigues a proferir a leitura do Compromisso Constitucional (juramento). Na sequência, fará o mesmo procedimento com Geraldo Júnior. Em seguida, o presidente da Alba convidará o 1º secretário da Mesa Diretora, deputado estadual Júnior Muniz, para ler o Termo de Posse e a declaração de bens do Governador, que serão assinados por Jerônimo Rodrigues. Neste momento, ele será declarado empossado pelo presidente da Alba. O rito se repetirá com o vice-governador.

Já empossado, Jerônimo Rodrigues fará seu primeiro discurso como governador da Bahia no plenário da Assembleia Legislativa. A cerimônia será concluída com a execução do Hino da Bahia e terá transmissão ao vivo pela TV Alba e pelo canal do Governo no Youtube (https://www.youtube.com/@governodabahia)

Assista ao Vivo:

TV ALBA