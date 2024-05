Afoxé Filhos de Gandhy vai ser homenageado na Câmara dos Deputados | A TARDE

O bloco Filhos de Gandhy vai ser homenageado, nesta terça-feira (14), 11h, na Câmara dos Deputados, durante sessão solene pela celebração dos 75 anos da agremiação. O evento acontecerá no Plenário Ulysses Guimarães. O objetivo da sessão é ressaltar a história e importância de um dos maiores e mais tradicionais afoxés do Brasil.

“Estamos muito felizes e honrados com essa homenagem que reconhece e valoriza a história dos Filhos de Gandhy. São mais de sete décadas de resistência e importância cultural e religiosa na Bahia e no Brasil. Agradecemos a todos que têm feito do afoxé um dos mais importantes e simbólicos da nossa cultura afro-brasileira”, afirmou o presidente dos Filhos de Gandhy, Gilsoney Oliveira.

História

Filhos de Gandhy foi fundado em 1949 por estivadores negros do Porto de Salvador. Se consagrou como o “tapete branco da paz” por reunir milhares de homens trajando fantasia de cores branca e azul, turbante, bracelete, sandálias e meias, um frasco de perfume de Alfazema e o seu famoso colar.

Inicialmente chamado ‘Comendo Coentro’, o grupo mudou de nome para homenagear o líder indiano Mahatma Gandhi, assassinado em 1948. Desde então, prega a cultura da paz, a resistência e tolerância religiosa. Em seu primeiro carnaval, os Filhos de Gandhy saíram às ruas com cerca de 30 homens. Atualmente, são quase 100 mil associados, dos quais 7 mil são foliões.

Publicações relacionadas