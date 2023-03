AGU pede condenação definitiva de 40 presos por atos golpistas

A Advocacia-Geral da União solicitou à Justiça do Distrito Federal a condenação em definitivo de 40 pessoas que foram presas por participação no ato golpista do dia 8 de janeiro, quando radicais bolsonaristas depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Os réus não foram identificados, já que os processos tramitam em segredo de Justiça.

Além do pedido de condenação, a AGU também quer que esses 40 presos "sejam obrigados em definitivo a ressarcir R$ 20,7 milhões aos cofres públicos". O valor é referente aos danos causados nas sedes do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.

O órgão aponta que os atos dos réus, além de danos à estrutura física dos Poderes da República, resultaram em "danos à própria ordem democrática e à imagem brasileira".

"O valor que a Advocacia-Geral da União reputa como dano material já incontroverso, sem prejuízo de, no curso da instrução processual, serem produzidos novos elementos de provas demonstrando um dano ainda maior ao patrimônio público", diz a ação.

A AGU segue movendo processos contra os presos em flagrante pelos atos golpistas. Na ocasião, quase duas mil pessoas foram detidas, mas aos poucos centenas foram liberados.