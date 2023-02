AGU vai revisar posicionamentos de Bolsonaro e Temer no STF

A Advocacia-Geral da União (AGU), responsável pela representação jurídica do governo federal, vai revisar posicionamentos apresentados ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante os governos dos ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB).

Segundo informações do Folha de S. Paulo, o objetivo da ação é diminuir a litigiosidade em áreas ligadas ao Meio Ambiente à Economia e ao Social, buscando acordos alinhados às diretrizes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No últimos quatro anos, a AGU ficou conhecida pela quantidade de ações apresentadas em nome do então presidente Bolsonaro, com o objetivo de tentar reverter decisões como o bloqueio de perfis em redes sociais e a revisão de medidas adotadas pelos governos estaduais e municipais durante a pandemia do coronavírus.

No Supremo, Bolsonaro é alvo de apurações como o inquérito das fake news, da suposta interferência em investigações da Polícia Federal (PF) e do vazamento de informações sigilosas sobre o ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).