Alba: Jerônimo acena para Adolfo, mas descarta veto a Rosemberg

Governador promete não interferir na disputa - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) acenou, nesta terça-feira, 18, para a reeleição do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), em 2025. O tema foi abordado após a reunião do petista com representantes da AirFrance, no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Jerônimo ainda descartou vetar uma possível candidatura do líder do governo na Casa, Rosemberg (PT), nome também cotado para a disputa.

"De forma nenhuma (veto a Rosemberg). Eu sou Executivo, não posso vetar nada ali (Alba), eu dialogo. O governador tem um interesse. E qual é? É que a Assembleia trabalhe com a pacificação que for necessária, e eu trabalharei para isso", iniciou Jerônimo, que em seguida teceu elogios a Adolfo e sua atuação como presidente da Casa.

"Se o nome de Rosemberg for um nome bem acolhido pelo grupo de deputados, tocaremos. Se a Assembleia entender que o nome do presidente Adolfo é o adequado, tenho o maior respeito e carinho e sei da responsabilidade dele, então aguardarei o movimento na Assembleia, mas eu trabalharei para que a Casa possa ter mais dois anos de acertos, e eu tenho certeza que a gestão do presidente tem feito isso. Dialoga com a oposição, com a situação, com a sociedade. Eu entendo que se a Assembleia decidir por um caminho que seja essa pacificação, acompanharei", afirmou.

No começo do ano, a Assembleia Legislativa aprovou a PEC da Reeleição, que abre uma brecha para a recondução de Adolfo dentro da mesma legislatura. Além do atual presidente e de Rosemberg, que tem tentado viabilizar o seu nome, ainda de forma tímida, a deputada estadual Ivana Bastos (PSD) também é cogitada.