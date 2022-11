Alckmin anuncia novos nomes da equipe de transição

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou, na tarde desta quinta-feira, 10, os nomes da equipe que irá trabalhar na transição de governo. Dividido em 31 áreas temáticas, o grupo vai preparar as primeiras ações do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT), após a sua posse.

Nomes como dos ex-ministros Paulo Bernardo e Guido Mantega fazem parte da lista, além da deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

Alckmin, que é o coordenador da transição, anunciou a equipe no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), complexo que recebe o gabinete de transição do presidente Lula.

O presidente eleito tem o direito de nomear 50 cargos remunerados para a transição e de contar com trabalho de voluntários. Veja a lista dos novos nomes da equipe de transição anunciados nesta quinta:

Comunicações

Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações

Jorge Bittar, ex-deputado federal

Cezar Alvarez, ex-secretário do Ministério de Comunicações

Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos formada na Universidade de Columbia

Direitos Humanos

Maria do Rosário, deputada federal e ex-ministra de Direitos Humanos

Silvio Almeida, advogado

Luiz Alberto Melchert, doutor em economia

Janaína Barbosa de Oliveira, representante do movimento LGBTQIA+

Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial do PT para pessoas com deficiência

Emídio de Souza, deputado estadual (SP)

Maria Victoria Benevides, socióloga, professora doutora

Igualdade Racial

Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Igualdade Racial

Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia

Douglas Belchior

Thiago Tobias, do Coalizão Negra

Ieda Leal

Martvs das Chagas, secretário do Planejamento de Juiz de Fora

Preta Ferreira, movimento negro e movimento de moradia

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda

Enio Verri, deputado federal (PT-PR)

Esther Dweck, economista e professora da UFRJ

Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia

Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas

Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul

Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea

Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional

Marcelo Ramos, deputado federal (AM)

Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária;

Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula

Paulo Feldmann, professor da USP

André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)

Mulheres

Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco

Roseli Faria, economista

Roberta Eugênio, mestre em direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco

Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu e amiga pessoal de Janja

Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres

Aparecida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher

Gabinete de transição

O gabinete de transição faz um diagnóstico da situação da administração federal e prepara os primeiros atos a serem tomados por Lula ao assumir o governo.

Outros nomes

Alckmin anunciou na terça-feira, 8, os primeiros nomes da equipe de transição. Ele oficializou o ex-ministro Aloizio Mercadante como coordenador do grupo técnico do gabinete; o ex-deputado Floriano Pesaro como coordenador-executivo do gabinete; e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como coordenadora da articulação política do gabinete de transição.

O vice-presidente também anunciou os coordenadores de dois grupos temáticos, o de economia e do de assistência social.