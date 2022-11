Aliado de Bolsonaro defende realização da COP29 no Brasil

Vetada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), a realização de uma edição da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas no Brasil é defendida por um aliado do mandatário em exercício, que enviou um documento ao governo federal sugerindo que a COP29 fosse realizada no país.

A indicação, feita pelo deputado federal Zé Vitor (PL-MG) aos ministros Carlos França (Relações Exteriores) e Joaquim Leite (Meio Ambiente) na última quinta-feira, 10, chamou a atenção por se opor a uma orientação dada pelo próprio chefe do Executivo em 2018.

Na ocasião, o país tinha a possibilidade de receber a 25ª edição do evento, mas Bolsonaro deu ordens para que Ernesto Araújo, então indicado como futuro chanceler brasileiro, cancelasse a conferência que aconteceria em novembro de 2019.

Após a derrota de Bolsonaro, o parlamentar defendeu a realização da conferência em 2024 por ser de “vital importância” para o país “reassumir o protagonismo” nas questões “ambientais e climáticas”.

Este ano, a COP27 está sendo realizada na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito. Sem a presença de Jair Bolsonaro, que nunca compareceu a uma edição do evento, o Brasil será representado pelo ministro do Meio Ambiente e pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.