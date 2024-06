Aloysio Nunes deixa o PSDB após 27 anos

Aloysio Nunes deixou o PSDB após 27 anos - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ex-ministro Aloysio Nunes anunciou sua saída do PSDB, nesta quinta-feira, 13. O comunicado foi feito em uma carta de desfiliação entregue ao diretório municipal do partido em São Paulo, presidido por José Aníbal.

Na carta, Aloysio afirmou que mantém intacta a sua admiração pela legenda. O agora ex-tucano se filiou ao partido em 1997, após 23 anos no MDB, passando 27 anos na sigla. Ele também foi filiado ao antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB) durante a ditadura militar.

“Esteja certo de que, não obstante esse afastamento do partido, mantenho intacta minha alta consideração a você e a tantos outros amigos que foram meus companheiros de caminhada”, diz trecho da carta.

Aloysio apoiou a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, ainda no primeiro turno. A posição foi na contramão do PSDB, que havia indicado a senadora Mara Gabrilli para o posto de vice de Simone Tebet (MDB).