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PETS LIBERADOS

Animais estão liberados para visitar tutores em hospitais de Salvador

Medida foi publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 26

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/03/2026 - 19:49 h

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Animais de estimação poderão visitar tutores em hospitais de Salvador.
Animais de estimação poderão visitar tutores em hospitais de Salvador. -

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) tornou em lei o projeto de autoria da vereadora Marcelle Moraes (União Brasil) que autoriza a entrada de animais de estimação em hospitais públicos e privados de Salvador.

Conforme a medida publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 26, para acompanhar o tutor nas unidades de saúde, o pet devem cumprir alguns requisitos, tais como:

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  • estar com o seu cartão de vacinação atualizado, nos últimos seis meses, higienizado e com laudo veterinário atestando a sua boa condição de saúde;
  • a autorização da comissão de infectologia do hospital;
  • cães e gatos, estes deverão estar em guias presas por coleiras e, se necessário, com focinheira.

O acesso do animal ainda vai depender da solicitação e autorização do médico responsável pelo paciente. As visitas também deverão ser agendadas previamente na administração do hospital, conforme a solicitação do médico e critérios estabelecidos pela instituição hospitalar.

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Benefícios

Na justificativa do projeto, Marcelle Moraes argumentou que a medida traz incontáveis benefícios tanto para o animal quanto para o tutor.

“Nesse viés, o vínculo emocional estabelecido é capaz de proporcionar bem estar e felicidade ao ser humano, viabilizando a melhoria do seu quadro de saúde ou, no mínimo, tornando mais suportável o tratamento médico enquanto está internado no hospital”, disse.

Com a sanção e publicação no DOM, a lei já está em vigor.

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Tags:

animais de estimação Bruno Reis Marcelle Moraes pets

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